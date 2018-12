bad, Novinky

„Soud dospěl k závěru, že je namístě - s ohledem na zdravotní stav pana posuzovaného - uložit ochranné léčení ústavní formou,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Lenka Cihlářová s tím, že mladíkův pobyt na svobodě by byl pro společnost nebezpečný.

Za vraždu, kterou podle Cihlářové Milata soudu popsal a v podstatě se k ní i přiznal, souzen ale nebude. V době činu nebyl totiž pro svou nepříčetnost trestně odpovědný. To ve čtvrtek potvrdil soudní znalec z oboru psychiatrie Vlastimil Tichý, podle kterého je Milata paranoidní schizofrenik a trestný čin páchal pod vlivem bludů a halucinací. Milatovo stíhání proto na konci října státní zastupitelství zastavilo.

„Nejraději bych vrátil čas, což nelze, a holt budu muset pykat za to, co jsem udělal. Bylo to tím, že jsem bral prášky. Moc toho lituju, jsem nešťastnej, přišel jsem o dlouholeté kamarády, a jestli mě slyší, ať mi to prosím odpustí,“ prohlásil Milata ve čtvrtek u soudu. „Rozhodně souhlasím, abych se léčil ústavní formou,“ dodal také.

Elektrošoky pomáhají



Podle svých slov nebyl v době činu pod vlivem drog, zhruba půl roku před činem si prý vzal pervitin. Nemocí prý trpí od svých sedmnácti let, pokusil se jednou i o sebevraždu, ale léčba mu prý pomohla. Od svého zadržení byl na léčení v opavské psychiatrické nemocnici, kde podle svých slov dostal sedm elektrošoků, které mu pomohly a „byly namístě“. „Díky elektroimpulsivní léčbě je stabilizován,“ konstatoval znalec Tichý.

K vraždě prodavačky došlo letos 10. dubna v obchodním centru v pražských Letňanech. Podle zjištění policie Milata přišel do obchodu, oblékl si nové oblečení a zavraždil dvaačtyřicetiletou ženu. Pak vzal z pokladny peníze a odešel.

Milatu pak policie zadržela druhý den. Městské policii totiž volal recepční z kancelářské budovy, že se tam nachází zmatený nahý muž. Když dorazili na místo strážníci, zjistili, že je patrně duševně nemocný, a zavolali záchrannou službu. Ta pak informovala policii, že v dopoledních hodinách převážela podezřelého muže z Karlína do psychiatrické léčebny, a po návratu na základnu si záchranáři všimli aktuálně vyhlášeného pátraní.