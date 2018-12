Radim Vaculík, Právo

Poškozený byl přitom pravou rukou připoután k lavici, na níž během útoku seděl. Z incidentu existuje videozáznam, který soud v úterý přehrál.

Obvinění Milan Košárek (42) a Ondřej Čunát (32) ale u soudu popřeli, že by muže, který byl opilý a pod vlivem extáze, násilně potrestali za zničený monitor. Oběma hrozí za mučení trest v rozmezí od dvou do osmi let.

Vyhrožoval prý likvidací



Shodně tvrdili, že zatčený byl na služebně agresivní, dokonce se snažit utéct, několik hodin všem nadával a slovně vyhrožoval likvidací jim i jejich rodinám.

Oba obžalovaní policisté byli krátce před incidentem na chodbě mimo výslechovou místnost, kde byl mladík připoután. Ten se pokoušel přisunout k sobě stůl a v tom okamžiku z něj spadl monitor. Policisté uslyšeli ránu a vběhli dovnitř.

Rozhodně jsme mu nechtěli nějakým způsobem ublížit a nějak ho týrat policista Milan Košárek

„Zadržený po mně začal volat, ať jdu k němu, že mě dokope. Nevěděl jsem, zda nemá něco v ruce, navíc jsem periferně viděl náhlý pohyb, proto jsem použil donucovacích prostředků, kop do hrudníku a dva údery na svaly, nikoli na hlavu. Poté jsem ho zalehl,“ přiblížil svůj zákrok Košárek.

Celou situaci podle svých slov vyhodnotil jako ohrožení, protože se prý obával možné zbraně v ruce zadrženého.

„Rozhodně jsme mu nechtěli nějakým způsobem ublížit a nějak ho týrat. Bylo to rychlé, hektické, nepříjemné,“ podotkl Košárek, který u policie pracuje jednadvacet let.

Zaútočili bez rozmýšlení



„Nebyl čas se rozhodovat jinak, já bych ten zákrok udělal určitě stejně. Viděl jsem ohrožení svoje i kolegy,“ doplnil s tím, že použil zákonné donucovací prostředky. Jeho slova podpořil i druhý ze zasahujících policistů Čunát.

Nechal jsem se vyprovokovat od poškozeného, který začal vyhrožovat, že zlikviduje moji rodinu policista Ondřej Čunát

„Nemohli jsme vědět, zda se neodpoutal, což už jsem sám v minulosti zažil,“ obhajoval postup obou policistů Čunát.

Jenže z videozáznamu zachycujícího celý incident je vidět, jak po shození monitoru vběhli policisté do místnosti a bez otálení se prakticky okamžitě vrhli na sedícího mladíka. Použili přitom kopy a pěsti. A co víc, chvíli po zpacifikování zadrženého se k němu Čunát znovu vrátil a dal mu znovu minimálně další dvě rány pěstí.

„Nechal jsem se vyprovokovat od poškozeného, který začal vyhrožovat, že zlikviduje moji rodinu, což se mě osobně dotklo. Nezachoval jsem se profesionálně a uštědřil jsem mu dvě rány. Upřímně lituju těch dvou ran, které jsem mu uštědřil,“ připustil určité pochybení Čunát. Zadržený podle něj neměl žádné viditelné zranění, až následně si při prohlídce u lékaře stěžoval na bolestivost v oblasti beder, ramena a zad.

Na lavici obžalovaných usedl ještě třetí policista Petr Kavan (35), který části incidentu přihlížel, ale podle státního zástupce mu nijak nezabránil a následně věc pravdivě neohlásil nadřízeným. Za zneužití pravomoci a nepřekažení trestného činu mu hrozí až pětiletý trest.

Soud bude pokračovat v lednu výslechem poškozeného, který se v úterý bez omluvy nedostavil.