jr, Právo

O incidentu, který se odehrál minulý týden ve čtvrtek, informovala v úterý mluvčí policie Lenka Javorková.

„Čtyřiapadesátiletý muž se ve večerních hodinách vydal v podnapilém stavu s legálně drženou pistolí do restaurace za 61letým provozovatelem, kterého chtěl usmrtit, protože nebyl spokojený s tím, jak byla finančně hodnocena jeho přítelkyně, která v restauraci pracovala,“ uvedla mluvčí.

Do restaurace se ale muž nedostal, protože už byla zavřená. Proto několikrát zabouchal a kopl do dveří a čekal, že nájemce vyjde ven. „Když nikdo nevycházel, nabil pistoli a vystřelil do okna, kde se svítilo a mihla se tam silueta postavy. Muže naštěstí minul, kulka proletěla několik centimetrů nad jeho hlavou. Útočník odešel domů, tam ho potom zadrželi policisté,“ řekla Javorková.

Zlínští kriminalisté střelce obvinili z pokusu o vraždu, soud ho poslal do vazby. Hrozí mu trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let. V letošním roce je to ve Zlínském kraji sedmá vražda nebo pokus o vraždu.