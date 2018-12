Patrik Biskup, Právo

Pozitivní krevní zkoušku na alkohol vysvětlil tím, že po nehodě do sebe kopl doma na zklidnění několik panáků kořalky a pak se vrátil na místo.

Státní zástupce Roman Šustáček obžaloval Paliara z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky s tím, že v době nehody mu v krvi kolovalo 1,18 promile alkoholu.

„Mezi obcemi Hluboká a Loučim u křižovatky na Dobříkov vyjel s vozidlem Škoda Superb vpravo mimo vozovku, kde nejprve prorazil plot u rodinného domu, poté pokračoval v jízdě několik desítek metrů dlouhou zahradou, na jejímž konci znovu projel plotem a skončil v potoce,“ popsal Šustáček nehodu z 15. dubna.

Od nehody utekl

Podle něho obžalovaný krátce po nehodě z místa utekl. „Později se k havarovanému vozidlu vrátil v doprovodu svého otce, o kterém tvrdil, že vůz řídil,“ doplnil žalobce.

Přesto se podle žalobce podrobil lékařskému vyšetření s odběrem krve. Na základě svědeckých výpovědí a po vyhodnocení biologických stop z vystřeleného airbagu na volantu policisté nehodu uzavřeli s tím, že vůz bezpochyby řídil Paliar. Poté jej Generální inspekce bezpečnostních sborů začala trestně stíhat a od toho okamžiku policista odmítal vypovídat až do soudu.

„Z větráku mi vlétlo do obličeje nějaké smetí. Ještě k tomu jsem kýchl a přitom strhl řízení, vyjel z krajnice a narazil do plotu. Snažil jsem se auto uřídit tak, abych netrefil barák. Nakonec jsem skončil zaklíněný v potoce,“ vypovídal Paliar.

Podle soudního znalce vozidlo narazilo do plotu rychlostí 120 km/h. Při jízdě zahradou ho zbrzdily na polovinu nárazy do různých překážek.

„Auto zůstalo zaklíněné v korytě potoka. Byl jsem z toho v šoku. Nevím, co mě to popadlo, ale z místa nehody jsem odešel domů do Pocínovic,“ uvedl dále obžalovaný policista.

Potřeboval se uklidnit

Byl prý tak rozrušený, že se potřeboval uklidnit. „Dal jsem si tři velký panáky domácí pálenky. Pak jsem si uvědomil, co se stalo. Vrátil jsem se a dobrovolně se podrobil odběru krve,“ pokračoval Paliar.

Odkud jel a zda s ním ještě někdo seděl ve vozidle, už ale neřekl s tím, že si to nepamatuje. Na doplňující otázky odmítl odpovídat stejně jako jeho otec, který byl předvolán jako svědek.

Paliara detailně popsali majitelé poškozeného domu. „Zaslechla jsem z venku ránu. Chvilku jsem váhala, ale nakonec jsem se šla podívat z okna. Přes potok tam leželo vozidlo a kolem něho běhal nějaký mladík. Pak si sedl na místo řidiče a za chvilku zase vylezl. Pořád chodil sem a tam. Nakonec se rozběhl pryč,“ citoval soudce z výpovědi Marie P.

Vše se podle ní odehrálo velice rychle. „Nechápali jsme, jak se auto dostalo do potoka. Když se manžel podíval z druhého okna v kuchyni, tak zjistil, že auto projelo celou naší zahradou. Volali jsme policii,“ uvedla dále svědkyně.

Podle ní se řidič vrátil asi za dvě hodiny se svým otcem. To už byli na místě policisté. „Přivolali mě, abych před tím mladíkem s otcem řekla, co jsem viděla. Oba totiž tvrdili, že byli ve vozidle spolu a že řídil ten otec. Já jsem ale řekla, že tam byl jen ten mladík. Na to mi ten jeho otec řekl, že je to jen moje tvrzení,“ dodala svědkyně.

Soud bude pokračovat výpovědí soudního znalce, který by se měl vyjádřit k nové obhajobě obžalovaného ohledně konzumace alkoholu po nehodě.