Poprvé tak podrobně k celému případu vypovídala až ve středu. Její výslech byl přitom další z chybějících úkonů, kvůli nimž vyšetřovatel Pavel Nevtípil požádal dozorového státního zástupce Jaroslava Šarocha o prodloužení doby vyšetřování do konce letošního roku.

Nešlo tedy pouze o to, že se policii zatím nepodařilo vyslechnout stíhaného syna premiéra Andreje Babiše, který žije ve Švýcarsku a podle svého otce trpí těžkou schizofrenií.

Právě Mayerová jako tehdejší místopředsedkyně představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo připravovala a podávala v únoru 2008 žádost o padesátimilionovou dotaci. Policie ji považuje za hlavní obviněnou spolu s předsedou představenstva této společnosti Josefem Nenadálem (70).

Kvůli těmto penězům policie stíhá premiéra Babiše (ANO, 64), jeho manželku Moniku (44), švagra Martina Herodese (42) i obě děti z premiérova prvního manželství - Andreje Babiše mladšího (35) a Adrianu Bobekovou (39) - z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.

„Cítím se zodpovědná za všechny ty problémy, co má Babiš a jeho rodina, protože já jsem podávala tu žádost, on o tom ani nevěděl. To na mě doléhá nejvíc,“ sdělila Mayerová ve středu Právu při odchodu z výslechu před policejní budovou.

Míní, že policii ve středu řekla vše podstatné a vysvětlovala, jak funguje „svět dotací“. Jakékoli nezákonné jednání a svou vinu odmítla.

„Pokud za tuto dotaci bude někdo odsouzen, tak můžeme klidně okamžitě vrátit všechny peníze,“ poznamenala Mayerová, rodačka z Košic.

Dělala jsem i pro Agrofert, přiznává

Sama ale Právu přiznala, že v dané době pracovala pro Babišův Agrofert, který by však kvůli své velikosti na dotaci určenou pro malé a střední podniky nedosáhl.

Odmítá nicméně, že by dotace pro Čapí hnízdo měla s holdingem cokoli společného. Prý jako expertka na dotace pracovala pro víc firem najednou.

V textu obvinění, které má Právo k dispozici, hlavní vyšetřovatel případu Nevtípil vypočítává, že Mayerová při e-mailové komunikaci s dotačním úřadem pro Střední Čechy používala adresu s doménou agrofert.cz.

Za Agrofert se také přihlásila na dva semináře týkající se čerpání dotací, které tento úřad pořádal v říjnu 2007 a v lednu 2008.

„Bylo zjištěno, že obviněná Jana Mayerová se o tuto dotaci zajímala jménem společnosti Agrofert Holding. To, že tyto kroky byly činěny s vědomím Andreje Babiše, z jeho popudu, s jeho souhlasem, na základě jeho pokynů, je ze spisového materiálu zcela patrné,“ napsal v usnesení Nevtípil.

„Dělala jsem paralelně i pro Agrofert, s kterým jsem měla mandátní smlouvu, a pro více různých firem. A Agrofert měl ještě nějaký jiný projekt také ve Středočeském kraji, který nakonec nevyšel, a já se vždy zapsala jako Agrofert nebo ještě za jinou firmu,“ vysvětlovala ve středu Právu Mayerová.

Ta je podle svých slov od loňského července v omezené pracovní schopnosti, má prý psychické i fyzické problémy. Právě kvůli zdravotním důvodům, které má údajně dodnes, odstoupila letos v únoru z pozice náměstkyně jihlavského primátora.

Sám Babiš o ní v minulosti hovořil jako o člověku, který přišel v roce 2007 s informací, že by bylo možné získat na projekt výstavby kongresového centra Farma Čapí hnízdo dotaci.

Policie Mayerové klade za vinu, že v žádosti o dotaci úmyslně uváděla nepravdivé informace, či některé další zamlčela.

„To, co tam mělo být, tam bylo“

Policie je totiž přesvědčená, že Babiš převedl farmu na své děti a manželku jen proto, aby zakryl, že projekt od začátku spadal pod jeho obří holding.

To však Babiš odmítá a tvrdí, že farmu dal své rodině darem, aby podnikala samostatně.

Podle Nevtípila však Mayerová lhala i v čestném prohlášení, které přiložila k žádosti o dotaci, když napsala, že Farma Čapí hnízdo je nezávislý malý a střední podnik, aby dotaci tato firma mohla získat.

„Nic jsme nezkreslovali, nic jsme nezačerňovali, co by bylo podstatné. Toto obvinění považuju za úplně mylné a nesprávné, je to nepochopení celého dotačního systému. To, co tam mělo být, tam bylo, jinak by nám to ROP (dotační úřad - pozn. red.) vrátil jako chybné, což se nestalo,“ řekla ve středu Právu Mayerová, která byla garantem celého projektu.