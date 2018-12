Petr Kozelka, Právo

Melichar místo práce raději volil nejrůznější podvody a úskoky, díky kterým se dostával k penězům. Takto vylákal například 35 tisíc na smyšlenou léčbu svého syna v Tibetu, jindy zase přebíral peníze na jazykové kurzy, ovšem prostředky si nechal pro sebe.

Svou tehdejší družku, s níž se seznámil přes internetovou seznamku, odvezl Melichar do ciziny s tím, že potřebuje dovolenou, aby si odpočinula. Žena, která trpí bipolární afektivní poruchou, pak přestala brát léky a Melichar jejím jménem začal obepisovat příbuzenstvo.

„Utvrzoval je v to, že poškozená nemá žádné finanční prostředky a že je v Americe. Když mu psali, aby se dostavila na konzulát, nereagoval, požadoval další finanční prostředky a zvyšoval naléhavost svých požadavků,“ popsal senát v čele s Vlastimírem Čechem.

Je mi líto toho, že jsem se dostal až sem a mrzí mě to odsouzený Petr Melichar

Když celé jednání prasklo, skrýval se muž dál v Itálii i s nemocnou družkou a nakonec byl dopaden na základě evropského zatýkacího rozkazu. Ženu přivezli policisté v naprosto zdevastovaném psychickém stavu, a i když původně vyšetřovatelé pracovali s myšlenkou, jestli také v podvodném jednání neměla prsty, nakonec došli k tomu, že Melichar jen využil jejího onemocnění.

Před soudem se kál



Muž se před soudem snažil dosáhnout podmíněného trestu a jeho advokát tvrdil, že za poslední měsíce se Melichar změnil k lepšímu.

„Není rizikem pro společnost, trest by neměl být odplatou, umístění na dlouhou dobu do vězení může mít jediný následek, a sice přetrhání sociální vazby,“ tvrdil advokát. I Melichar si sypal popel na hlavu. „Je mi líto toho, že jsem se dostal až sem a mrzí mě to. Nejsem hrdý na svou trestní minulost, ale teď už se cítím dobře, rád bych žil takovým životem jako dříve, kdy jsem pracoval u hasičů, abych měl práci a platil dluhy,“ přesvědčoval soudce.

Státní zástupkyni ale jeho přístup nepřesvědčil. „Obžalovaný byl už šestnáctkrát soudně trestaný, je to recidivista a alternativní tresty na něj nemají vliv. Ve zkušební době předchozího odsouzení si našel ženu s velkými psychickými problémy, využil jejího špatné stavu, aby ji mohl využít a podvést,“ upozornila.

Senát soudce Čecha Melicharovu náhlému polepšení neuvěřil. „V minulosti byl opakovaně trestán vesměs za majetkovou trestnou činnost, a i přes pozitivní zjištění stran současného života nelze jinak než ukládat trest vězení, podmínka nepřipadá v úvahu,“ konstatoval Čech.