Podle soudce Jana Kasala nebyl zákrok, za který dostal Dlouhý žlutou kartu, výrazným vybočením z běžného sportovního souboje. „Pokud by takové zákroky mělo řešit trestní právo, popřeli bychom tady podstatu fotbalového zápolení,“ prohlásil Kasal s tím, že obžalovaný nechtěl soupeři úmyslně ublížit.

„Nešlo o žádný zákeřný faul mimo hru. Prostě do protihráče, jak se říká, zajel. Fotbal je kontaktní sport, který s sebou nese riziko zranění. Nedokážu si představit zápas, kdy hráči při budou přemýšlet, zda soupeře při zákroku nemohou zranit. To by hra ztratila na atraktivitě,“ vysvětlil Kasal.

Pochybení 22letého obránce vidí zástupkyně v tom, že při souboji o míč nezvládl skluz. „Ačkoliv neměl v úmyslu soupeře zranit, jako obránce musel vědět, že při takovém zákroku může protihráči způsobit zranění,“ uvedla žalobkyně. Jeho jednání proto posoudila jako nedbalostní, za což mohl skončit ve vězení až na dva roky. Proti rozsudku se na místě odvolala.

Oba aktéři mají na incident odlišný názor. Zatímco obžalovaný je přesvědčený, že vše bylo v rámci pravidel, poškozený to vnímal jako likvidační faul, který ho měl vyřadit ze hry.

„Když jsem protihráče zaregistroval, měl míč u nohy. Rozhodl jsem se, že mu ho podeberu skluzem. Vystrčil jsem jednu nohu před sebe a sklouzl se po zadku. Trefil jsem balon a následně jeho nohu. Pak jsem si plácl s naším brankářem, který mi pochválil, že jsem zastavil útok,“ prohlásil před soudem Dlouhý.

Zranění soupeře hned nezaregistroval. „Až po chvíli rozhodčí zapískal a dostal jsem žlutou kartu za kontakt s protihráčem,“ vypovídal před soudem Dlouhý, který byl v průběhu loňské sezony téměř každý druhý zápas trestán žlutou kartu a jednou musel dokonce předčasně do sprch.

Podle Beránka ale obžalovaný vůbec nechtěl hrát balon. „Skočil mi přímo na nohu. Když jsem ležel na zemi a sténal bolestí, smál se a šel si ještě plácnout rukou s jejich brankářem,“ uvedl Beránek, který strávil v nemocnici měsíc a dalších několik týdnů se pohyboval o berlích.

Upozornil také na to, že se mu obžalovaný nikdy ani neomluvil. „Potkali jsme se potom asi po měsíci a půl. Ptal jsem se ho, zda mu to přijde normální, co mi udělal. Odpověděl mi, že to byl běžný zákrok a že neví, co po něm chci,“ uzavřel Beránek.

Rozhodčí utkání Luděk Staněk tvrdí, že obránce při skluzu trefil míč i s hráčem. Zákrok posoudil jako nesportovní chování a provinilci za něj udělil žlutou kartu.

„Byl to normální skluz. Rozhodně neskočil bránící hráč útočícímu na nohu. To bych ten zákrok potrestal úplně jinak,“ dodal rozhodčí, který podle svých slov situaci viděl ze vzdálenosti pěti metrů