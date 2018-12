ok, Novinky

„Hledáme muže, který byl viděn se stíhanou ženou. Společně Valerii přivedli do školky Romodrom v Praze 8, kde se pokoušeli domluvit na tom, že muž bude holčičku občas vyzvedávat. Po tomto muži pátráme, protože by mohl mít informace k Valerii a mohl by přispět k jejímu nalezení,“ sdělil v úterý mluvčí policie Jan Daněk.

Kriminalisté sestavili identikit, na kterém však vypadá mladší. Jde o vyššího muže, bílé pleti a šedých vlasů. Pokud se muž poznává nebo jej zná kdokoliv jiný, policie žádá, aby se přihlásil na linku 158.

V pondělí policisté informovali, že 61letá žena je nově stíhána za týrání Valerie a jejího mladšího bratra. Podle policie měla při týrání dětí používat roubík, aby dívka nemohla křičet, a svazovala ji. „Jednou z vyšetřovacích verzí je i to, že Valerie toto týrání nemusela přežít,“ konstatoval Daněk. [celá zpráva]

Pohřešovaná Valerie

FOTO: Policie ČR

Šestiletá dívka je pohřešovaná asi rok. Policie její babičku, která se o ni měla starat, zadržela v srpnu při odjezdu na dovolenou. Žena tehdy detektivům řekla o několika místech v tuzemsku i zahraničí, kde by mohla dívka být. Na žádném z nich ji ale policisté nenašli. Následně byla obviněna pro přečin opuštění dítěte nebo svěřené osoby a zanedbání povinné výživy. [celá zpráva]

Právo se seznámilo z jedním z dokumentů, který se týká uvalení samotné vazby. V něm se píše, že žena dívenku opustila a zanechala ji na neznámém místě. „Tím, že přerušila péči o nezletilou a tuto s ohledem na její nízký věk a neschopnost si sama pomoci ji vystavila nebezpečí ublížení na zdraví,“ stojí v dokumentu.