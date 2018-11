Jiří Růžička, Právo

„Odcizili nebo se pokusili odcizit auta za takřka dvanáct milionů korun. Další škodu za 1,5 milionu způsobili odcizením věcí v autech,“ sdělila ve čtvrtek mluvčí policie Lenka Javorková.

Hlavním organizátorem byl podle kriminalistů třiatřicetiletý cizinec, další obvinění jsou ve věku od 28 do 39 let. Do Česka se vydávali v noci ze Slovenska autem s kradenými registračními značkami, které měnili. Vozidla údajně kradli na objednávku a odváželi na Slovensko.

„Jen ve Zlínském kraji ukradla parta osmnáct aut. Zaměřovali se především na příhraniční obce, ale jejich přičiněním mizela auta například i v Kroměříži a Vsetíně. Z autosalonu v Moravskoslezském kraji odvezli hned čtyři auta za 2,5 milionu korun. Kradli i větší vozidla, ve kterých měli majitelé i drahé pracovní nářadí,“ upřesnila mluvčí.

Při domovních prohlídkách našli policisté kradené registrační značky, ale i maskovací kukly a tzv. ježky, které měli podle kriminalistů připravené proti vozidlům policie při pronásledování. „Všech pět mužů jsme zadrželi ve spolupráci s kolegy ze Slovenska. Tam byli umístěni ve vydávací vazbě, vydání k trestnímu stíhání v ČR trvalo více jak tři měsíce,“ informovala Javorková.