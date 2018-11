Petr Kozelka, Právo

Kratochvíl celou dobu vyšetřování tvrdil, že se ničeho nedopustil. Justice někdejší výraznou postavu brněnského hnutí ANO během dvouletého procesu osvobodila, pak odsoudila, po zásahu Nejvyššího soudu (NS) rozhodla, že je třeba znovu zvážit všechny důkazy, a nakonec znovu Kratochvíla uznala nevinným.

Proti osvobozujícímu verdiktu brněnského Městského soudu z října však podalo státní zastupitelství odvolání a případem se tak musel zabývat odvolací soud. [celá zpráva]

Podle obžaloby si někdejší radní u automobilového závodníka Michala Pavlíka objednával fiktivní reklamu pro svou firmu. Měl tak činit proto, aby ušetřil stovky tisíc korun na daních. Pavlík dostal v jiném procesu šest let za krácení daní. „Lze dovodit časovou souvislost s trestnou činností Pavlíka, nepřímé důkazy tu tvoří ucelený řetěz. Obžalovaný není schopen vysvětlit hotovostní vklady na účet,“ tvrdila v odvolání státní zástupkyně.

„Musím upozornit, že klient nemusí prokazovat své finanční transakce. Je to naopak. Orgány činné v trestním řízení by měly prokázat, že něco pochází z trestné činnosti. Bylo by od klienta velmi hloupé, pokud by na nějaké nelegální jednání upozorňoval hotovostními vklady,“ tvrdil Kratochvílův advokát Kárim Titz. „Zcela jasně jsem prokázal veškeré příjmy a vklady, jak po mě bylo požadováno,“ zopakoval u středečního jednání Kratochvíl.

Soud: Nelze prokázat souvislost



Soudní senát v čele se Šárkou Dufkovou argumentům státního zastupitelství nepřisvědčil, Dufková odkázala v odůvodnění na rozhodnutí NS, který zrušil původní odsuzující verdikt. „Je nutno respektovat názor NS, jenž řekl, že je tu sice podezření na trestné jednání jako v jiných podobných případech, ale v tomto konkrétním měl pochybnosti. Pan obžalovaný měl příslušné faktury, došlo ke snížení daňové povinnosti, nicméně NS má za to, že nelze prokázat souvislosti,“ prohlásila Dufková.

Počátek kauzy přišel vhod Kratochvílovým oponentům z hnutí ANO. Spory kolem jeho osoby měly před třemi lety za následek politickou krizi na brněnském magistrátu, neboť ANO jej vyzývalo k odstoupení z funkce radního, jenž měl na starosti mimo jiné městské firmy s miliardovým obratem, s odůvodněním, že špatně pracuje. Kratochvíla nakonec ANO vyloučilo ze svých řad a politik pak na pozici radního rezignoval. Praktiky při svém vyloučení z ANO přirovnal k padesátým letům.