„Na penis mi upevnili zařízení monitorující impulzy a promítali mi přitom obrázky nahých dětí,” popisoval ve středu u soudu M. K. jedno z vyšetření, které musel podstoupit poté, kdy police začala prověřovat trestní oznámení jeho bývalé manželky, že znásilnil jejich syna. Podle státního zástupce Jana Hrubého se potvrdilo, že muž se ničeho takového nedopustil, a matka dítě dokonce navedla, aby při prověřování lhalo.

Ženě hrozí až osm let vězení. „Obžalovaná se jednání dopustila v době, kdy mezi manželi probíhalo rozvodové řízení provázené sporem o dítě. Snažila se tím dosáhnout trestního stíhání muže a zabránit mu tak styk se synem,“ konstatoval Hrubý.

Během tříměsíčního policejního vyšetřování se M. K. psychicky sesypal. „Je to hrozný pocit, když vás vlastní syn z něčeho takového obviní. Vysvětlujte to potom známým nebo učitelkám ve školce. Byl jsem na dně, ztratil jsem veškeré sebevědomí a jen těžko se mohl bránit jinak než opakovat, že jsem nic takového neudělal,“ vypovídal před soudem. Několikrát se během řeči zalykal a do očí se mu hrnuly slzy. „Bylo to opravdu hodně stresující,“ dodal.

Syna nakonec svěřili otci



Obviněná žena před soudem tvrdila, že syna k ničemu takovému nenavedla. „V tom mám čisté svědomí,“ prohlásila. Podle její verze o tom chlapec mluvil spontánně. „Byli jsme u tří psychologů, kteří potvrdili, že si to tak malé dítě s takovými detaily nevymyslelo. Policie to zametla pod koberec,“ hájila se matka.

Chlapec sice v prvopočátku u výslechu popisoval, co mu měl otec dělat. Později se ale přiznal, že lhal. Podle znalců může mít takové ovlivňování ze strany jednoho z rodičů na dítě do budoucna nepříznivý vliv. „Je způsobilé narušit jeho morálku a vyvolat u něho společensky nežádoucí přístupy k obecně uznávaným společenským pravidlům,“ uvedli psychiatři.

U obviněné ženy pak znalci shledali sklony k teatrálnosti a přehánění. Hovoří i o její bájné lhavosti a pomstychtivosti. Poté co se ukázalo, že otec je nevinný, svěřil mu soud syna do péče. „Je spokojený, ve škole má dobrý prospěch, baví ho matematika, zajímá se o počítače. Chodí na kroužky a sportuje. Spolu jezdíme na výlety,“ uzavřel M. K. Soud bude pokračovat výslechy svědků.