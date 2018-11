Brutální vražda to nakonec nebyla. Plzeňský soud snížil recidivistovi trest za smrt ženy

Na 17 let poslal v úterý Krajský soud v Plzni do věznice se zvýšenou ostrahou šestadvacetiletého Jiřího Rigóa, který podle rozsudku loni v létě v Sokolově zavraždil a následně okradl devětatřicetiletou ženu. Do případu zasáhl Nejvyšší soud, který uvedl, že jednání obviněného se nevymyká běžným vraždám, a proto nejsou splněny podmínky pro uložení původního, 25letého trestu.