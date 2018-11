pab, Právo

Cesta vedla mezi dvěma soukromými pozemky, které jsou vedeny jako zemědělská půda. „Na katastru je označena jako ostatní komunikace. To si zřejmě někdo neověřil a omylem zoral celou louku,“ uvedl místostarosta.

Na policii se obec obrátila, protože se k zorání cesty zatím nikdo nehlásí. „Stalo se to ze dne na den. Nikdo nic neví ani neviděl. Trestní oznámení jsme nedávali proto, abychom to nějak řešili přes soudy, ale aby se podařilo najít viníka a ten dal cestu do původního stavu, protože to bude stát nějaké peníze,“ dodal Běloch.

Škodu obec vyčíslila na 150 tisíc korun.