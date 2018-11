vtk, Právo

Řidič byl zadržen nedaleko místa, kde vůz, který používá, shořel. Test na drogy odmítl a nakonec skončil v policejní cele. Policie uvedla, že měl u sebe také pistoli, i když nevlastní zbrojní průkaz. Zbraň navíc nebyla registrovaná.

Policisté nyní žádají veřejnost o pomoc s objasňováním tohoto případu. Z dosavadních výsledků vyšetřování vyplývá, že chodec přecházel frekventovanou silnici v Obřanech mimo přechod.

Místo, kde byl sražen chodec.

FOTO: Policie ČR

„Pro objasnění případu potřebujeme informace svědků, případně kamerové záznamy z vozidel či bezpečnostních systémů o pohybu poškozeného stříbrného vozidla BMW 530. Zároveň musíme ověřit informaci, zda ve vozidle jel řidič sám, nebo jestli s ním cestovali ještě další lidé,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Upřesnil, že řidič po nehodě zamířil z Brna do nedalekého Adamova, z něhož pak jel do Útěchova. Zadržen byl poté, co hasiči vyjeli do této městské části likvidovat požár auta a zjistili při tom, že jde o vůz, po němž pátrá policie. [celá zpráva]