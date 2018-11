Petr Kozelka, Právo

K přepadení došlo na silnici 1/54 mezi obcemi Nížkovice a Silničná. Lupiči si podle obžaloby přepadení dopředu naplánovali a v osudný den na silnici umístili překážky tak, aby řidič poštovního vozu musel zastavit.

Celý plán se podle státního zástupce Milana Richtera zrodil v hlavě Radka Waschty staršího. „Vytvořil jej nejpozději v listopadu 2012. Stanovil harmonogram, vybral aktérům role, opatřil falešné poznávací značky, zábrany, vysílačky, zbraň a semafory,“ uvedl v obžalobě s tím, že rodina pak jezdila na vybrané místo pečlivě nacvičovat přesný postup při přepadení.

Otec mě ponižoval. Zbil mě a řekl, že buď budu dělat řidiče na další akci, nebo mu budu nosit peníze. syn

Při přepadení mu asistovala manželka Ladislava, syn Radek a dcera Denisa. Děti se u soudu hájily tím, že je otec postavil před hotovou věc a tlačil na ně. „Řekl, že doba je těžká a nenapadá ho nic jiného, než že přepadneme poštovní auto. Prý máme týden na rozhodnutí, ale stejně jsme v tom všichni,“ vypověděla dcera, která podle obžaloby upozornila mobilem členy rodiny, že auto už jede.

Nepočítali s akcí

Matka se synem měli pomocí semaforů zastavit na silnici provoz, zatímco Waschta starší prý bral z auta peníze. Ten u soudu házel vinu na syna. „Často jsme se hádali. Nutil nás, abychom zorganizovali přepadení. Nikdo jsme nepočítali s tím, že k loupeži dojde. Dělali jsme to kvůli němu,“ tvrdil.

Když peníze z prvního přepadení rodině došly, začalo se prý mluvit o další akci. To už děti nevydržely a vše před dvěma lety oznámily na policii. „Otec mě ponižoval. Zbil mě a řekl, že buď budu dělat řidiče na další akci, nebo mu budu každý týden nosit peníze jako vyrovnání toho, co mu dlužím. Pak jsme se se sestrou rozhodli, že půjdeme do Vyškova na policii,“ řekl syn.

Senát v čele s Alešem Novotným nakonec přiznání zohlednil při úvahách o trestu, proto děti vyvázly jen s podmínkami. Podle verdiktu naopak jejich matka nic neoznámila, při vyšetřování nespolupracovala a k ničemu se nedoznala. Rozsudek ještě není pravomocný, v případě odvolání se případem bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.