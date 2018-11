Petr Marek, Právo

Hrůzný incident se odehrál letos v březnu na oploceném pozemku, kde Zahradník bydlel ve své maringotce. V silné opilosti tam podle obžaloby na známého zaútočil pěstmi, kopanci, také po něm dupal a několikrát ho udeřil azbestovou komínovou trubkou. Způsobil mu při tom mnohačetná zranění, mimo jiné zlomeniny lebky, čelisti, krčních obratlů a žeber.

„Poškozený musel v důsledky délky a intenzity útoku zažívat značnou až nesnesitelnou bolest a psychické utrpení,“ uvedl státní zástupce Jakub Grmela.

Zdeněk Zahradník u olomouckého krajského soudu.

Obžalovaný u soudu tvrdil, že si na nic nepamatuje. V osudný den ráno ho společně s poškozeným propustili z olomoucké záchytky.

„Cestou jsme si koupili vodku a nějaká piva. Já měl absťák. Známý měl u sebe na to prášky, a tak mi je dal. Od té doby si nic nepamatuji. Probudil mě až druhý den ráno můj kocour. Vyšel jsem ven z maringotky a uviděl, že vše je rozkopané. Myslel jsem, že jsme se porvali. Pak jsem si všiml, že na zemi leží bezvládné tělo hlavou dolů. Kdo to je, jsem poznal, až když jsem ho otočil,“ vypověděl Zahradník.

Nešťastníka, jak dále řekl, se pak pokoušel oživit. „Když to nešlo, zpanikařil jsem, dostal strach a azbestovou trubkou, kterou jsem předtím vzal na zahradě pro svou obranu, jsem ho asi dvakrát praštil. Pak jsem ho naložil do dvoukoláku, zavezl za maringotku, vysypal ho na zem a přikryl plechy. Za tři dny, bylo to v pondělí, jsem pak řekl paní z charity, že mám na zahradě mrtvolu, ať zavolá policii,“ uvedl obžalovaný.

Zavražděného jménem ani neznal. „Viděl jsem se s ním párkrát na charitě a také ve městě. Byl to veselý člověk, vždycky jsme se spolu pobavili, nikdy jsme neměli problémy. Nevím, co se stalo, že to takto špatně dopadlo. Pokud jsem ho zabil já, je mi to líto a omlouvám se za to. Myslím ale, že ve stavu, v jakém jsem se nacházel, v opilosti a pod prášky, jsem to udělat nemohl. Neměl bych na to ani sílu,“ dodal Zahradník.