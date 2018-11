ok, Novinky

„Podzimní počasí přineslo na Plzeňsku až hrozivý nárůst počtu dopravních nehod. Krajští zdravotničtí záchranáři vyjíždí v současnosti prakticky denně na silnice k závažně poraněným i mrtvým,“ uvedl mluvčí plzeňských záchranářů Vítězslav Sladký.

Podle něj byla jednou z nejvážnějších nehod čelní srážka dvou osobních aut na Klatovsku, kde zemřeli oba řidiči. [celá zpráva]

Hned další den zemřel spolujezdec na Domažlicku a v pondělí cyklista, kterého srazilo auto i autobus. [celá zpráva]

Zatím poslední smrtelnou nehodu z Plzeňského kraje evidují v úterý, kdy zemřel 20letý student, jehož auto narazilo do stromu. Vážné nehody však záchranáři zaznamenali i o tomto víkendu, kdy vyjížděli do Kočova, Horní Lukavici a Uněšova.

Tragická nehoda u Číhaně na Klatovsku, při které zemřeli dva řidiči.

FOTO: HZS Plzeňského kraje

„Až neuvěřitelným způsobem vzrostl počet dopravních nehod s účastí chodců. V pátek byli zraněni tři chodci. Starší žena utrpěla nejprve zranění v Městě Touškově, další seniorku srazil osobní vůz u doudleveckého hřbitova v Plzni a zhruba čtyřicetiletý muž v tentýž den navečer vběhl přímo pod projíždějící vůz na Klatovské třídě v Plzni,“ vyjmenoval hrozivou statistiku Sladký.

Nepozornost a rychlost



Dalšího muže ošetřovali záchranáři po pádu z koloběžky. Mluvčí připomněl rovněž nehody s chodci z minulého týdne, kdy ve čtvrtek byli sraženi tři lidé. Desetiletého chlapce srazilo nákladní auto v Tachově, o chvíli později v Plzni osobní auto 19letou chodkyni a 77letou seniorku.

Autobus, který srazil cyklistu.

FOTO: Policie ČR

Podle policejních statistik zemřelo v tomto týdnu na silnicích v ČR do sobotní půlnoci sedm lidí. Minulý týden byl ovšem podle policie nejtragičtějším v tomto roce. Zemřelo celkem 22 lidí, z toho byly dvě nehody, kde byly usmrceny čtyři osoby. [celá zpráva]

„Za většinou nehod přitom stojí nepozornost a nepřizpůsobení rychlosti povětrnostním podmínkám. I chodci by si měli uvědomit, že v mlze a za šera je jejich viditelnost rapidně nižší, nosit reflexní prvky a především se vždy rozhlédnout, a to i na přechodech pro chodce. Motoristům záchranáři doporučují zvolnit a zajistit si pokud možno co nejlepší výhled z vozidla důkladným očištěním skel,“ vylíčil mluvčí záchranářů.

"Každá tragická nehoda se podepíše nejen na rodinách obětí, ale i přeživších viníků, kteří jsou vystavení trestnímu stíhání i několikaletému zákazu řízení," uzavřel Sladký.