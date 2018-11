Premiér a předseda ANO Andrej Babiš v sobotu brzy ráno odletěl za synem do Švýcarska, proto letos uctil 17. listopad s předstihem. Kytici na Národní třídě položil už krátce po půlnoci. Ráno ji však lidé hodili do koše. Kvůli aféře, kterou... Celý článek Babiš odjel za synem do Švýcarska»