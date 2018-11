ok, Novinky

Matku zadrželi němečtí policisté v září a jejich čeští kolegové je požádali o její vydání. „Ženu si od německých kolegů převzali pražští kriminalisté z oddělení vražd a zahájili s ní trestní stíhání pro trestný čin vražda ve stadiu pokusu. Zároveň podali podnět na její vzetí do vazby, což bylo akceptováno,“ informoval mluvčí policie Jan Daněk.

Podle něj ženě hrozí až výjimečný trest. Matka se k činu odmítla vyjádřit.

Nálezce se o dítě postaral



Chlapce našel muž ležet na holém betonu 19. února vpodvečer v Čiklově ulici. Do příjezdu záchranářů vzal šestitýdenního chlapečka domů do tepla, kde se o něho se ženou postarali. Sami měli doma čerstvě narozeného syna. „Bez této pohotové reakce by dítě v chladném počasí s největší pravděpodobností nepřežilo,“ uvedla v únoru mluvčí záchranářů Jana Poštová.

„Vyšetřovací pokus ukázal, že by dítěti v důsledku podchlazení mohla být způsobena smrt. K tomu nedošlo jen díky náhodě a štěstí, protože oznamovatel dítě našel a zachránil ho. Při ohledání místa činu byla venkovní teplota okolo jednoho stupně nad nulou,“ vysvětlil Daněk.

Dítě si převzali úředníci orgánu ochrany dětí, babička dítěte požádala o jeho svěření do péče. Nálezce v březnu ocenili ředitelé pražské policie a záchranné služby.