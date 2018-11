plk, Právo

Srážka se stala krátce před 04.00 na silnici I/11 v třinecké části Nebory. „Náraz byl značný, dodávka se převrátila po střetu na střechu a byla odmrštěna mimo vozovku. Stejně tak mimo komunikaci byl odhozen kamion,“ popsala mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná. Dodala, že při střetu byla dodávka značně zdeformována, což komplikovalo vyprošťování osob.

Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že čtyři pasažéři dodávky byli mrtví na místě tragédie. „Utrpěli poranění neslučitelná se životem, kterým podlehli bezprostředně po havárii,“ potvrdil. Další účastník nehody, muž středního věku, zůstal zaklíněn pod vozidlem.

„Kriminalisté zjistili totožnost zesnulých, jedná se o čtyři cizince, muže, ve věku od 19 do 47 let. Těžké poranění utrpěl dvaadvacetiletý cizinec, který byl letecky transportován do nemocnice,“ uvedla Pokorná.

„Záchranáři mu podali léky tlumící bolest a poté ho vyprostili hasiči. Prvotní vyšetření ukázalo poranění pánve a břicha, vyloučit nebylo možno ani další zranění,“ informoval Humpl. Lékař ho uvedl do umělého spánku, ve kterém byl letecky transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava. „V době předání se jeho stav jevil jako kritický,“ nastínil Humpl.

Mluvčí nemocnice Naďa Chattová v neděli večer uvedla, že pacient je stále v kritickém stavu.

Příčina střetu se vyšetřuje



Druhým zraněným byl sedmatřicetiletý muž, který měl poraněnou ruku. „Jeho poranění nebylo život ohrožující. Záchranáři jej přepravili na chirurgickou ambulanci třinecké nemocnice,“ řekl mluvčí záchranářů.

„Policisté zjišťují příčinu střetu obou vozidel, stejně tak identitu zesnulých osob. Je prováděno ohledání místa události, ohledání těl, zajištění stop, topografická i fotografická dokumentace,“ sdělila Pokorná s tím, že kamion řídil sedmatřicetiletý muž, který se při nehodě také zranil a byl záchranáři převezen do nemocnice.

Silnice, která je hlavní spojnicí východu republiky se Slovenskem, byla ještě v neděli večer kvůli nehodě neprůjezdná. Provoz je policisty odkláněn na objízdné trasy. „Věc je kvalifikována jako trestný čin usmrcení z nedbalosti,“ podotkla Pokorná a upozornila, že jde o jednu z nejtragičtějších dopravních nehod v moravskoslezském regionu v posledních letech. Dosud letos v kraji zemřelo v souvislosti s dopravními nehodami 48 osob.