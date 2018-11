Radim Vaculík, Právo

Právě kvůli obavě z odhalení své uloupené sbírky tento recidivista v červnu 2014 zastřelil hledače pokladů, který se shodou náhod pohyboval s detektorem kovů v okolí Konrádovy skrýše. Další den oběť zapálil, aby zametl stopy.

Loni za to dostal výjimečný trest na 25 let, i když sám pro sebe požadoval doživotí. Poté, co jej policie v prosinci 2015 zatkla, Konrád kriminalisty ke skrýši dovedl a následně přiznal, že cennosti ze svého pokladu shromažďoval celých deset let ze svých loupežných výprav do rodinných domů napříč republikou.

Na základě jeho přiznání začali policisté ve všech regionech a krajích zpětně až do roku 2005 prověřovat dosud nevyřešená vloupání.

Šli po zloději, našli vraha

„Šlo až o tisícovku spisů, které policisté museli projít. Více než rok pak běželo kolečko výslechů možných poškozených. Samotná snaha o ztotožnění ukradených a následně v Konrádově skrýši nalezených cenností trvala dalších několik let,“ řekl v úterý Právu šéf odboru obecné kriminality celorepublikové kriminálky Miroslav Adamčík.

Na Konrádovu stopu přitom detektivy přivedla náhoda, respektive jeho osudová chyba. V roce 2014 začali policisté řešit stále více vloupaček do rodinných domů po celé republice, kde pachatel použil stejný modus operandi. Do domu se vloupal většinou v zimním období ve večerních hodinách a předem si připravil únikovou cestu v podobě prostříhání díry v plotu. Proto mu také kriminalisté začali říkat Střihač.

Pomozte nám nalézt oprávněné majitele věcí, které byly odcizeny při vloupání do rodinných domů, chat a chalup na území celé České republiky. Fotografie zajištěných předmětů naleznete na: https://t.co/eQI6SnbcH3 pic.twitter.com/GKy627guah — Policie ČR (@PolicieCZ) 6. listopadu 2018

Jenže jednou zloděje vyrušil majitel domu, který ho začal pronásledovat. Pachatel měl ale u sebe pistoli a svědka svého vloupání postřelil. Jaké pak bylo překvapení, když při balistické expertize kriminalisté zjistili, že z téže zbraně dosud neznámý pachatel zavraždil hledače pokladů v Klánovicích. Do věci se vložila pražská mordparta, které netrvalo dlouho a v prosinci 2015 zatkla Konráda.

Ten se přiznal jak k zastřelení muže v Klánovicích, tak k pokusu o vraždu pronásledovatele, ale navíc i k velkému množství vloupaček. Policisty pak navíc dovedl ke své skrýši.

Adamčík upřesnil, že Konrád policistům vydal kromě šperků i hotovost v českých korunách, dolarech a eurech v celkové výši téměř 1,3 milionu korun.

Peníze propadnou státu



Peníze, které si Konrád systematicky řadil podle data výroby bankovek a sériových čísel, propadnou státu. U cenností se ale policisté dodnes snaží najít jejich původní majitele. Úspěšní zatím byli ve zhruba polovině případů.

„U 936 položek neznáme majitele, proto vydáváme veřejnou výzvu na internetových stránkách www.policie.cz, aby se případní poškození přihlásili. Musejí ale doložit například pomocí fotografií či účtenek, že jim dané věci patřily,“ uvedl Adamčík.

Konrád podle něj za deset let, kdy se vloupával do domů, způsobil nejspíše výrazně vyšší škodu než zmíněných 5,5 milionu. Zaprvé se sám přiznal, že část lupu prodal anebo roztavil, zadruhé zmíněnou částku vyčíslil soudní znalec jako nejnižší možnou.

Například u hodinek značky Breitling ohodnotil jejich cenu na 60 tisíc korun, přičemž původní majitel je prý podle svých slov koupil za půl milionu. V Konrádově pokladu se ale skrývala celá řada skvostů, mimo jiné i cenné mince jako třeba československý dukát z roku 1934, který má znalcem určenou hodnotu 43 tisíc korun.

Policisté ale našli třeba i historický korunovační rubl z roku 1894 za 25 tisíc korun.