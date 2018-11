Patrik Biskup, Právo

Podle státního zástupce Jana Hrubého donutil svým vozidlem poškozenou zastavit na silnici z Horažďovic do Velkého Boru na Klatovsku, rozbil jí boční okénko u auta a následně jí sebral mobilní telefon a zahodil ho do pole. Za to si vysloužil obvinění z výtržnictví a poškození cizí věci.

Rumanský připustil, že své chování přehnal. „Měl jsem strach o děti, které jsem vezl v autě. Cítil jsem se ohrožen,“ dodal.

Situaci popsal tak, že při výjezdu z Horažďovic dojel dvě vozidla, která se pohybovala rychlostí okolo 70 kilometrů za hodinu. „Chvilku jsem čekal, jestli nebude to druhé vozidlo předjíždět před ním jedoucí auto s vlekem. Pak jsem začal předjíždět a v tu chvíli to druhé vozidlo vybočilo do levého pruhu. Měl jsem co dělat, abych neskončil v příkopu. Musel jsem prudce brzdit,“ uvedl Rumanský.

Vzal jí telefon



Když zjistil, že vozidlo, se kterým se dostal do kolize, dál pokračuje v jízdě, tak jej předjel a jeho řidičku zastavil, aby si to s ní mohl „vyříkat“. „Praštil jsem rukou do bočního okénka a rozbil ho. Řekl jsem ženě za volantem, jestli si uvědomuje, že nás mohla zabít. Pak jsem jí vzal telefon a hodil ho do pole,“ pokračoval obžalovaný muž.

Zničený interiér vozu

FOTO: Právo

Poškozená žena si podle svých slov není vědoma, že by řidiče jakkoli ohrozila a zavdala mu příčinu k tak agresivnímu útoku. „Předjížděla jsem pomalu jedoucí felicii s přívěsným vozíkem. Když jsem byla na její úrovni, uslyšela jsem za sebou brzdy a klakson. Ve zpětném zrcátku jsem pak uviděla octavii. Její řidič tam něco rozezleně gestikuloval rukama,“ uvedla už dříve Kateřina Š.

Zadrželi ho na pumpě



Auto ji pak předjelo a zatarasilo jí cestu. „Vyběhl chlap jak hora a začal se na mě dobývat. Tak nějak instinktivně jsem se stačila ještě zamknout,“ vzpomínala řidička, která tehdy vezla svoji neteř na zubní pohotovost do Plzně.

Zjevně rozezlený muž pak podle ní začal pěstí mlátit do bočního okénka. „Asi po třetí ráně se celé sklo vysypalo. Sáhl dovnitř, vytrhl mi mobilní telefon a praštil s ním o čelní sklo, až odletěl do pole,“ líčila poškozená.

Pak muž odešel ke svému autu, chvilku si prohlížel zkrvavenou ruku a pak odjel. Policisté Rumanského následně zadrželi na benzinové pumpě v nedalekém Nepomuku. Soud pokračuje výpověďmi svědků.