Dostál se v pátek poměrně zeširoka vyjadřoval k obžalobě, kterou v zásadě neodmítl. V některých bodech upravoval tvrzení žalobkyně ze svého pohledu, někdy upozornil na překlepy či gramatické chyby.

Nejprve se rozvyprávěl o své pedofilii. „Vždycky jsem vysílal jakési jiskření vůči holčičkám. Dřív jsem říkal, že ze mě cítí holčičky příslib slasti. Když jsem přišel do školky, hned se ke mně hrnuly, až jsem je musel držet od sebe,“ uvedl Dostál.

Podle něj si na něj celou dobu nikdo nestěžoval, ani žačky, ani jejich rodiče. „Přistupoval jsem k tomu s láskou,“ dodal.

Cítil prý, že má svou pedofilii pod kontrolou. Chtěl ji údajně řešit duchovní cestou a askezí. „Snažil jsem se absolutně eliminovat jakoukoliv sexuální aktivitu. Ale přišel jsem na to, že to není řešení, že ta energie nejde v člověku potlačit,“ popisoval Dostál.

Tvořily prý fronty



Podle obžaloby zneužíval v letech 2015 a 2016 dívky ve věku kolem pěti a šesti let, které docházely do jeho tanečních kroužků v pražských školkách. Způsob zneužívání byl podle obžaloby víceméně podobný. Zatímco ostatní děti tančily, umístil Dostál podle žalobkyně v nejméně deseti případech židli na místo, na které nebylo vidět, a přiměl jednu z holčiček, aby si mu sedla obkročmo na klín, hladil ji, líbal, držel za zadek a penisem se třel o její tělo.

„Holčičky chodily samy, někdy tvořily i fronty a handrkovaly se, která si na mě sedne. Přiznávám, bylo mi to příjemné, ale mou prioritou bylo potěšit ta děvčátka, aby jim bylo se mnou ještě krásněji,“ komentoval Dostál a dodal, že kopulační pohyby s dívkami prováděl jen výjimečně, „jen se dvěma holčičkami“ a vše bylo nenásilné. Dostál také podotkl, že v 99 procentech se to odehrávalo bez jeho erekce. Další dívku měl na tanečním soustředění u sebe v pokoji svlékat, líbat a provádět na ní orální sex.

Nejvíce se ale ve svém projevu věnoval svému dvouletému vztahu s šestiletou dívkou, jejíž matka je v případu rovněž obžalovaná, protože podle obžaloby nechávala svou dcerku u Dostála přespat několikrát týdně, i když věděla, že je pedofil a provozuje s ní různé sexuální praktiky. „Intenzívně škemrala o společný čas se mnou. Bylo mi (spoluobžalované) mámy až líto, že mě má raději než ji,“ řekl obžalovaný.

Nebeský zákon lásky



Dostál se podle svých slov do dívenky zamiloval a ona do něj také. Chodili do restaurací, kde vystupovali jako zamilovaný pár, holčička Dostálovi posílala vzdušné polibky, při odchodu se dlouze líbali. Dostál si od holčičky nechával říkat „králi“, ji tituloval „královno“. S dívkou prý plánoval svatbu a chtěl jednou vychovávat její děti. „Brali jsme to spolu jako celoživotní vztah a co je komu do toho, co spolu děláme?“ ptal se řečnicky obžalovaný.

„Porušili jsme zákon, ale nebeský zákon lásky a přitažlivosti jsme naší láskou naplnili,“ prohlásil v jeden moment Dostál.

Dostál také založil a přispíval na web pro pedofily pod přezdívkou Plyšáček a prohlásil se za „pedokrále“. Policie u něj doma objevila téměř dva terabyty fotek a videí s nezletilými nahými dětmi ve vyzývavých pózách. Za pohlavní zneužívání Dostálovi hrozí až osmileté vězení. Matce dívky pak až patnáct let za obchodování s lidmi. Dostál totiž rodině několikrát finančně vypomohl, což označil za „investici do budoucna“.