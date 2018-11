Patrik Biskup, Právo

Policisté Jiřího Š. ve středu zatkli, rozšířili mu obvinění a ve čtvrtek ho klatovský soud poslal do vazby z obavy, že by v trestné činnosti mohl pokračovat. Hrozí mu za to až osm let vězení.

Podle zjištění Práva zasílal Jiří Š. některé e-maily očerňující zmiňovaného soudce současně na vědomí i dalším osobám a státním orgánům.

Vyšetřovatelé už dříve konstatovali, že jde o výmysly obviněného, který takto reagoval na průběh a výsledky soudních řízení týkajících se jeho syna. Jiří Š. vede s bývalou manželkou spor ohledně péče o jejich nezletilého syna, který projednával domažlický soud, v jehož čele stojí právě Švígler.

Ten ale žádný z těchto sporů, které skončily v neprospěch Jiřího Š., nerozhodoval.

„Z pozice předsedy soudu jsem musel následně řešit výhrady dotyčného k údajným průtahům a nevhodnému chování soudce, který měl jeho případ na starosti. Všechny stížnosti, bylo jich celkem devět, jsem zamítl jako neopodstatněné,“ vysvětlil už dříve.

Vyfabulované obvinění



Vše začalo v roce 2014, když obviněný muž zavolal na tísňovou linku policie, že Švígler mu pohlavně zneužívá jeho nezletilého syna. Policisté tehdy vyjeli oznámení prověřit na udanou adresu a ukázalo se, že šlo o zcela vyfabulované obvinění.

Následovaly další e-maily, které obviněný neposílal jen Švíglerovi, ale i různým veřejným institucím, například ministerstvu spravedlnosti, kanceláři prezidenta nebo ombudsmanovi.

„Psal, že mě policie vyšetřovala za pedofilii, ale že mi bohužel nic neprokázali s ohledem na moje působení v justici. Označuje mne za méněcenného pedofilního zk... syna, jehož vzorem je fašismus a který nechává bít a pohlavně zneužívat malé děti,“ reagoval soudce na první obvinění Jiřího Š.

Oprávněný strach



Nechutné osobní nadávky by soudce podle svých slov ještě dokázal skousnout, avšak útoky na svoji rodinu už považoval za věc, která je daleko za hranou.

„Tady už přerostla verbální agrese ve výhrůžky fyzickou likvidací mých nezletilých dětí. Když vám takový nevyzpytatelný člověk napíše, že seřeže manželku a děti do krve, budete mít oprávněný strach,“ uzavřel Švígler.