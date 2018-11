bad, Novinky

Trojice fanoušků Sigmy Olomouc Štěpán Černín (22), Tomáš Satora (18) a Josef Richard Uhlík (18) podle obžaloby napadla na začátku loňského listopadu poblíž tramvajové zastávky Bohemians šestatřicetiletého muže tmavé pleti. Nejprve ho údajně slovně napadali, říkali mu, že je „černá huba, že se má vrátit do Afriky, že tu nemá co dělat a že je ošklivý, špinavý negr“. Následně po něm měli hodit pár citronů, které mu nakonec měli vymačkat na hlavu. Když se muž pokusil bránit, začala ho podle spisu skupinka kopat.

Obžalovaní mladíci při zářijovém zahájení hlavního líčení jakoukoliv vinu odmítli. Ani jeden z nich si cestou na stadion prý poškozeného nevšiml, když vystoupili, viděli prý, jak „černoch držel jednoho fanouška na sedadle“.

Olomoucký fotbalový fanoušek Josef Richard Uhlík, který podle obžaloby napadl v pražské tramvaji muže tmavé pleti.

FOTO: Petr Horník, Právo

A víceméně obdobně vypověděla ve čtvrtek většina svědků. Nikdo z nich si prý poškozeného během cesty nevšiml, žádná rasistická hesla se nevykřikovala a podobně. Cesta podle nich byla relativně hlučná, ale jen proto, že se skandovalo.

Rasistické narážky



To ale neodpovídá svědectví jednoho z fanoušků. „Byly tam rasistické narážky, (fanoušci) říkali, aby šel poškozený domů do Afriky,“ vypověděl svědek s tím, že tam byly i další rasistické „narážky“, nepamatuje si ale jaké. Poškozený podle něj pak napadl jednoho z fanoušků. Prý kvůli oněm „narážkám“. Celou dobu prý mlčel, až mu podle svědka došla trpělivost, napadl jednoho z fanoušků a vzal ho prý do kravaty. Na to podle jeho výpovědi fanoušci zareagovali tak, že poškozenému začali nadávat, kopat do něj a mlátit ho.

„Poškozený se bránil, ale co zmohl?“ komentoval situaci svědek. Fanoušci muži podle něj také vyhodili tašku z tramvaje. Na dotaz státní zástupkyně, zda si vybavuje při jízdě tramvají nějaké citrony, odvětil: „Ano, viděl jsem tam citrony, vymačkaly se na poškozeného.“

Lidé se podle jeho slov oběti nezastali proto, že „měli strach, že by dostali taky“. Skupina lidí včetně poškozeného prý vypadla z tramvaje, po nějaké chvíli se fanoušci vydali na stadion na zápas a muž tmavší pleti nastoupil zpět do tramvaje, která pokračovala dál.

Ostatní svědci si maximálně vybavili skrumáž nebo melu před tramvají.

Bylo vidět, že se bojí

Před soudem kromě fanoušků vypovídali i někteří z dalších cestujících v tramvaji. Jedna cestující popsala začátek, kdy olomoučtí fanoušci přistoupili do vozu. „Viděla jsem jen začátek a ten tedy nebyl vůbec hezký, protože davová psychóza udělá svoje,“ uvedla, sama z tramvaje vystoupila před fyzickým konfliktem. Jeden z fanoušků podle ní vedl pokřiky, mezi kterými byla i rasistická hesla jako „Černý do plynu“ a podobně.

„Strašně jsem litovala toho černocha, bylo vidět, že se evidentně bojí. Snažil se koukat z okna, aby je neprovokoval,“ pokračovala svědkyně. „Ostatní byli rádi, že sedí a že se jich to netýká,“ dodala. Podobně vypověděl další z cestujících, že si nic nepamatuje, že si četl a že napadení nevnímal. Prý proto, že když byl sám v minulosti napaden, tak mu také nikdo nepomohl.

Soud bude pokračovat v lednu výslechem dalších svědků.

Mladíci jsou obžalovaní z ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení rasy a národa, za což můžou dostat až osmiletý trest vězení.