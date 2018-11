Petr Kozelka, Právo

Věřila prý, že mu konopí pomáhá léčit duševní onemocnění. Mladý muž ale bral navíc i pervitin. Brněnský soud ho za to potrestal čtyřmi měsíci vězení, musí také do detenčního ústavu, jehož brány už nemusí nikdy opustit.

Muž na Blanensku kradl všechno, co mu přišlo pod ruku – sýry, saláty, kávu, chipsy, rum, v ordinaci vzal injekce a jehly, okradl bezdomovkyni, vloupal se do trafiky.

Nařízenou ústavní léčbu nebral vážně. Kvůli porušování pravidel ho soud již loni potrestal podmínkou. Přesto dál utíkal a fetoval, navíc spolubydlícímu na pokoji ukradl telefon.

Na návrh léčebny proto justice rozhodla, že zamíří do přísně střeženého detenčního ústavu, kde končí ti nejtěžší duševně nemocní zločinci. Kromě toho mu soud přidal čtyři měsíce vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí a krádež. Do běžného vězení ale muž jít nechce.

Na svobodě je nebezpečný

„Z důkazů plynou nejednoznačné závěry, dokazování neprokázalo dostatečně skutkové okolnosti. Klient je nyní v detenčním zařízení a my máme za to, že by neměl jít do vězení, protože není trestně odpovědný,“ argumentovala mužova obhájkyně.

Trestní senát v čele s Halinou Černou ale nechtěl o beztrestnosti mladého narkomana slyšet. Upozornil, že podle znaleckého posudku sice není schopen dohlédnout všech následků po porušení zákona, ale chápe, že když ho překročí, přijde trest.

Podle ní je navíc třeba zvážit nejen nápravu pachatele, ale i ochranu společnosti. „Trpí schizofrenií, ale užívá drogy, které dál zhoršují jeho stav a vedou ke vzplanutí psychotických příznaků. Jeho pobyt na svobodě je podle znalců nebezpečný. On ale svévolně z léčebny utíkal,“ upozornila Černá. Mladý muž je v ústavu od roku 2016. Útěky vysvětloval tím, že ho to tam nebaví.