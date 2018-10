Novinky, ČTK

Za obecné ohrožení původně dostal Kostner o dva roky nižší trest. Vrchní soud v Praze ale verdikt zpřísnil. Kostner, který na dálnici D10 záměrně "vybržďoval" jiný vůz a tím zapříčinil následnou kolizi, navíc po opuštění věznice nebude smět devět let řídit. Musí také zaplatit hmotnou škodu přes 1,4 miliónu korun.

Obžalovaný Martin Kostner u odvolacího soudu

FOTO: Novinky

"Není to žádná dopravní nehoda. Je to kriminální trestný čin spáchaný shodou okolností na dálnici a automobilem," konstatoval letos v březnu předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. „To, čeho se pan obžalovaný dopustil, je násilné, úmyslné, brutální jednání, kterého se dopustil s vozidlem,“ podotkl soudce. Nejvyšší soud zatím plné odůvodnění svého usnesení nezpřístupnil.

Hodil myšku



Kostner předloni před Vánocemi ve svém BMW „hodil myšku“ a vybrzdil na dálnici D10 octavii, ve které jeli dva dospělí a jejich osmiměsíční syn, v podstatě do zastavení. Tři za nimi jedoucí auta se dokázala vyhnout, v pořadí čtvrtý řidič audi to už nestihl a i přes maximální brzdění narazil zezadu zhruba v sedmdesátikilometrové rychlosti do octavie. Podle znalců neměl možnost se střetu vyhnout.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Vážná nehoda tří vozidel. Archivní video

Ženě na zadním sedadle náraz zlomil pánev a páteř, její dítě zemřelo po převozu do nemocnice kvůli vážným poraněním hlavy.

Obhajoba tvrdila, že příčinu dopravní nehody se nepodařilo jednoznačně prokázat. U odvolacího soudu navrhovala zproštění viny anebo překvalifikování na usmrcení z nedbalosti kvůli "nesprávnému řidičskému rozhodnutí".

„Předpokládal jsem, že když brzdím a brzdí i ten za mnou, tak začnou zpomalovat všichni,“ komentoval u krajského soudu situaci Kostner, který prý udělal „špatné rozhodnutí“. K předjíždění zprava se Kostner rozhodl prý proto, že ho řidič octavie údajně zpomaloval. Přibržděním chtěl Kostner prý řidiče donutit zpomalit a přejet přes pravý jízdní pruh do odstavného, že by se to „pak vyřešilo s policií nebo bez“.