Synovi chtěla pomoci penězi z dědictví druhého. Jde k soudu

Z pozice rodiče by se to dalo pochopit. Dospělý syn potřebuje peníze, a tak mu matka půjčí necelých půl miliónu korun, které sice patří jejímu mladšímu synovi, ale ten je ještě malý. I když jde o jakousi finanční výpomoc v rámci rodiny, 46letou ženu z Klatovska za to policisté obvinili ze zpronevěry a hrozí jí za to až pět let vězení. Neměla k tomu totiž potřebné požehnání soudu.