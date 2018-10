Aleš Honus, Pavel Karban, Právo

Gajdošík je občanem Slovenské republiky, a tak soud rozhodl i o jeho vyhoštění na neurčitou dobu. Rozsudek není pravomocný, odsouzený se ještě v soudní síni odvolal.

Střelbou vyvrcholily několik let trvající spory mezi sousedy. Jak ukázalo vyšetřování, Gajdošík útok plánoval, několik hodin prý čekal na vhodný okamžik. Když vyjížděli sousedé s autem ze vrat, postavil se jim do cesty, vytáhl nelegálně drženou pistoli a vystřelil ze vzdálenosti asi dvou metrů.

Zavolali na mě kdekoho, jen Zeman a Babiš u mě nebyli. obžalovaný

Nejprve zasáhl souseda do hrudi. Poté zamířil na jeho manželku, která seděla na sedadle spolujezdce, ale náboj se mu zasekl ve zbrani. Manželé následně z auta vyskočili a utekli pryč. Na útěku ještě obžalovaný trefil poškozeného třikrát, ženu minul. Gajdošík, který si nechával říkat Reskátor, pak podle obžaloby vzal kanystr s benzínem a snažil se poškozeným podpálit dům i auto. Když přijela policejní hlídka, pokusil se nakonec obžalovaný neúspěšně o sebevraždu.

Nic si prý nepamatuje



K soudu dorazil Gajdošík s páskou na očích a s bílou holí. Od počátku svaloval veškerou vinu na sousedy. Muže, kterého postřelil, dokonce označil několikrát za darebáka, lháře a podvodníka. Tvrdil, že z osudného dne si nic nepamatuje, kromě toho, že byl se synem na boxu. „Nevím, proč jsem to udělal. Chtěl bych ale vědět, co přinutilo člověka, který má všechno, aby spáchal sebevraždu. Je mi to líto, hlavně to, že jsem si zpackal život,“ uvedl Gajdošík.

Na adresu sousedů, nejen těch, na které střílel, řekl rodák ze Zvolena, že zpočátku byli kamarádi. Vše prý ale změnily peníze. „Chtěli ze mě mít oslíčka otřes se,“ poukázal a dodal, že odmítl například zaplatit přemrštěné peníze za pozemek s močálem. Tím začaly půtky mezi ním a sousedy. „Zavolali na mě kdekoho, jen Zeman a Babiš u mě nebyli,“ vykládal u soudu. Údajně sousedé napadali i jeho děti.

Poškozený manželský pár přišel k soudu vypovídat také. Žena hovořila bez přítomnosti obžalovaného, poněvadž má od útoku stále psychické obtíže. Ona i její manžel ale tvrdili opak toho co Gajdošík. Popsali ho jako sprostého, zvlášť když byl opilý. Dům v jejich sousedství podle nich postavil načerno, nerespektoval vlastnictví příjezdové cesty a nelegálně podnikal.