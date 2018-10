jr, Právo

Podle čtvrtečního sdělení starosty Mostkovic Jaroslava Pešky jdou škody způsobené výbuchem a tlakovou vlnou do desítek miliónů korun. Rodinný dům, v němž explodovala zatím neznámá látka, byl už srovnán se zemí.

Zbourán byl i další dům poškozený explozí, u jedné dřevostavby je jasné, že také půjde celá k zemi. U dvou zděných domů, ve kterých bydlely tři rodiny, se stále čeká na soudní znalecký posudek statika. S největší pravděpodobností i tyto domy čeká demolice.

Tragický výbuch v Mostkovicích na Prostějovsku.

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Výbuch byl velmi silný, slyšet ho bylo i v pět kilometrů vzdáleném Prostějově a v okolních obcích. V Mostkovicích a v Prostějově se od prvních hodin po explozi nemluvilo o ničem jiném, než že nešlo o výbuch plynu, což jako příčinu uváděli v prvních informacích hasiči. Očití svědci uvedli, že nad místem výbuchu se vznášel mrak černého dýmu. Lidé zmiňují možnost výbuchu většího množství pyrotechniky.

Problémy s pojistkami



Tlaková vlna na domech v okruhu několika stovek metrů od epicentra výbuchu poškodila nejen střechy či okna, ale podle starosty značně poničila také interiér, kterým se prohnala. „Poškozená jsou často například futra a dokonce i nábytek,“ podotkl Peška. Škody způsobené výbuchem na jednotlivých domech a jejich vybavení se podle něj často pohybují ve stovkách tisíc korun.

Tragický výbuch v Mostkovicích

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Ne všichni majitelé poničených domů ale můžou počítat s finanční náhradou pojišťovny. Někteří obyvatelé Mostkovic si už podle starosty postěžovali, že pojišťovny jim zaplatily zlomek vzniklé škody.

„Někteří lidé měli pojistky už staršího data, kdy do nich nebyly výbuchy a pády letadel zahrnuty. Začalo se to do nových pojistek přidávat až po roce 2011. Pak jsou lidé, kteří mají pojištěny jenom domácnosti a nemají pojištěny nemovitosti. Někteří lidé nemají vůbec pojistky,“ řekla vedoucí kanceláře obecního úřadu v Mostkovicích Magdaléna Všetičková, podle které pojistku neměla uzavřenou jedna z rodin, která po výbuchu přišla o poškozený dům.