Aleš Fuksa, Jiří Růžička, Právo

Obžalovaný muž se k brutálnímu činu doznal. Tvrdí, že jednal pod vlivem alkoholu a prášků.

„Uvědomuji si, co jsem způsobil. Je to naprosto strašné. Celkově si to nikdy neodpustím. Je mi to strašně líto. Celé rodiny, všeho, co se stalo,“ uvedl ve své závěrečné řeči.

Podle státního zástupce Martina Malůše otec bezbranné dívce v jejím dětském pokoji zasadil 16,5 centimetru dlouhým nožem nejméně 18 bodnořezných ran do hrudníku, z nichž nejméně dvě přímo zasáhly srdce. Poté přešel do obývacího pokoje a tam zaútočil na pětiletého syna. I jej se pokusil bodnout, zranil ho na krku. Hoch se bránil, křičel a útočníka kousl do prstu.

Obžalovaný však vinu dává jiným, hlavně manželce. To, čeho se dopustil, považuje za vyvrcholení toho, co mu způsobili jiní. státní zástupce

„Obžalovaný se tím dopustil zvlášť surovým způsobem zločinu vraždy, a to v případě vlastního dítěte ve věku, kdy se není schopné reálně bránit, svému rodiči důvěřuje a považuje jej za nejbližší osobu,“ uvedl Malůš.

V rodině byly již delší dobu napjaté vztahy, často docházelo ke konfliktům. Obžalovaný měl vztah s jinou ženou a psychicky neunesl, když podobný vztah měla před rozvodem i jeho manželka.

„Je nesporné, že důvodem jednání byla životní situace, do které se dostal, ale zásadně i svou vlastní vinou. Obžalovaný však vinu dává jiným, hlavně manželce. To, čeho se dopustil, považuje za vyvrcholení toho, co mu způsobili jiní,“ doplnil žalobce.

Vyhrožoval sebevraždou



Naopak obhájkyně pro svého klienta požadovala překvalifikování vraždy na zabití. „Výši trestu do patnácti let, a to v zabezpečovací detenci,“ podotkla obhájkyně.

U soudu ve čtvrtek vypovídala i matka obou dětí, která v době hrůzného činu v bytě nebyla. Oba partneři již žili odděleně a obžalovaný měl děti na pár dnů u sebe. U soudu vypovídala o společném soužití.

„Vlezl mi na facebookový účet, kde jsme s kamarádkou rozebírali jednoho basáka z kapely. Pak dělal scény, následovaly urážky, nadávky. Bylo mi vyčítáno, že já jsem chtěla barák, on ne, pak že za všecko může naše malá dcerka. Vyhrožoval sebevraždou, byly otevřené dveře na půdu, na zemi ležela bota, smyčka na trámu a on ležel v posteli. Byl to psychický nátlak,” řekla.

Běhal v záchvatu paniky



Před soudem obžalovaný již dříve popisoval, že před činem se pohádal s manželkou, děti den předtím vyzvedl ze školky a měl se o ně postarat i následující den. Večer si vzal prášky na spaní, které zapil alkoholem. Ráno se probral dezorientovaný. Co se pak dělo, podle svých slov nedokáže popsat. Řekl mimo jiné, že do sebe nasypal nějaké léky.

„Své děti jsem miloval, jako každý rodič, nevím, jak se to mohlo stát,“ takřka šeptal v soudní síni. Uvedl, že dlouho plánoval sebevraždu.

Při čtení jeho výpovědí před kriminalisty zaznělo, že v záchvatu paniky po užití léků a alkoholu běhal po bytě, že chtěl spáchat sebevraždu a děti vzít s sebou. Dcerku v osudný okamžik vzal do dětského pokoje, zakryl jí oči rukou a bodal. Pak si umyl ruce a v obývacím pokoji měl zaútočit na syna.