Aleš Pelikán, Právo

Čin se stal v noci na 8. ledna v zahrádkářské kolonii u Střížovic na Ústecku. Do domu manželů se vydal údajný vrah Miroslav Benák spolu se 54letým Topinkou, který byl jeho známým. Se zamaskovanými obličeji vnikli do domu, kde byl kromě manželů 20letý syn a dvě nezletilé dívky. Manžele a jejich tři děti měli svázat plastovými páskami na židlích. „Já jsem na to neměl, klepaly se mi ruce, prakticky svázal všechny on,“ vypověděl Topinka. Později měl místo opustit s 600 korunami, které muži v chatě našli.

Když zůstal Benák pak v chatě sám, rozpoutal masakr. Nejprve se vrhl na ženu. „Opakovanými údery vedenými zejména na její hlavu velkou silou tupým předmětem, případně kopy nebo i údery pěstí, jí způsobil rozsáhlé poranění mozku, které vedlo k její smrti. Příčinou smrti bylo pohmoždění s otokem mozku při zlomeninách lebky,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan.

Motiv finanční



Poté začal bít do hlavy muže, kterého nakonec ho uškrtil. Po zavraždění manželů měl podle obžaloby dcery obětí donutit k souloži a orálnímu styku. Poté vyšel před chatu a zastřelil se.

Motiv přepadení byl zřejmě finanční. Benák měl Topinkovi říct, že muž z chaty měl dlužit osm miliónů korun. Topinka měl od něj na druhý den přislíbeno 500 tisíc korun. „Rozhodl se spáchat loupežné přepadení, aby si zajistil prostředky před svým nástupem do vězení,“ uvedl na adresu Benáka státní zástupce Jan.

Topinkovi hrozilo po překvalifikování činu na loupež 8 až 15 let vězení. Později po činu, když se z televize dozvěděl, co se v kolonii stalo, šel se sám přihlásit na policii. Vypovídal v přípravném řízení i u soudu. „Soud dospěl k závěru, že v jeho prospěch lze použít polehčující okolnost, že částečně napomohl k objasnění trestné činnosti,“ řekl předseda senátu Roman Felzmann.

Dívky dostaly odškodné



Podle soudu Topinkovi přitížila celá řada okolností, například, že čin byl plánován ze ziskuchtivosti, byl spáchán na dětech a že šlo o více trestných činů. „Je převaha přitěžujících okolností, prosto trest nemůže být ukládán na samé spodní hranici,“ dodal soudce Felzmann.

Mladší z dívek trpěla po útoku posttraumatickou stresovou poruchou, ta se podle znalce rozvinula i u starší dívky. Dvě z dětí požadovaly u soudu 1,5 miliónu korun jako odškodné, soud jim přiznal po 100 tisících korunách.