Incident se odehrál minulý čtvrtek odpoledne na 53. kilometru dálnice ve směru na Prahu. Na zveřejněném videu lze vidět, jak žena v levém pruhu zničehonic brzdí a ve velké rychlosti ji dojíždí Volkswagen Transportér, který začal také brzdit. Následně se však dostal do smyku, narazil do svodidel, převrátil se na střechu a skončil na opačné straně dálnice.

„Žena jedoucí v levém pruhu brzdila, kdy zřejmě nemusela, protože situace si nevyžadovala brzdění. To, že nedobrzdilo vozidlo za ní, je otázka druhá. Policisté mimo jiné vyšetřují, zda dodrželo bezpečnou vzdálenost. Spekulovat o vině je proto předčasné,“ řekla Novinkám mluvčí policie Lucie Nováková.

V dodávce cestoval 21letý cizinec, který byl po nehodě lehce zraněn a odvezen do nemocnice. Na pomoc mu ihned po nehodě vyrazili ostatní řidiči, kteří mu poskytli první pomoc. Řidička škodovky zastavila o kus dál, protože celou havárii viděla ve zpětném zrcátku. Nehodu pak oznámila na lince 112.

„Není to tak, že by ta žena byla nějaká agresivní řidička,“ konstatovala Nováková. Podle ní případ ukazuje na to, že levý pruh by se měl používat s rozmyslem, a hlavně by se v něm nemělo zbytečně brzdit. „Je potřeba také dodržovat bezpečnou vzdálenost,“ upozornila mluvčí.