Aleš Fuksa, Právo

„Na neděli 21. října osmačtyřicetiletý majitel motocyklu dlouho nezapomene,“ uvedla policejní mluvčí Milena Šabatová.

Svou hondu prodával motorkář na internetovém portálu a v neděli se na schůzce domluvil s jedním zájemcem.

„V neděli dopoledne mu zavolal slovensky hovořící muž, že by se na ni po poledni přijel podívat. Kupující přijel ve vozidle značky VW Golf modré barvy se slovenskou poznávací značkou. Kromě něj z vozidla vystoupila i žena s dítětem. Mezitím, co si muž obhlížel motorku, odjela žena s potomkem do nedaleké restaurace,“ přiblížila dění kolem motorky policejní mluvčí.

Když si zájemce stroj důkladně prohlédl a projel se na něm, řekl, že si zajede obhlédnout ještě jednu motorku a do hodiny dá prodávajícímu vědět. O několik hodin později se neznámý muž do Slavkova vrátil a požadoval ještě jednu projížďku.

„Prodávající ho v dobré víře nechal projet po ulici. Co se ale stalo poté, jistě nečekal. Muž na stroji přidal plyn a ujížděl směrem na obec Strání. Bohužel už se nevrátil. Majitel zůstal bez peněz i bez motorky. Proto celou událost oznámil na policii,“ vysvětlila Šabatová.

K popisu pachatele okradený muž uvedl, že byl asi 185 cm vysoký, měl blond vlasy a na obličeji strniště. Na hlavě měl zimní čepici šedé barvy, oblečen byl do šedé mikiny s kapucí, tmavých maskáčových kalhot a na nohou měl černé tenisky. Na levé straně obličeje v oblasti oka měl jizvu. Majiteli hondy způsobil zloděj škodu za 59 tisíc. V případě dopadení mu hrozí až pět let vězení.