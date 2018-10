Michael Polák, Právo

Soud nyní vyslýchal další čtyři muže z českolipské bezdomovecké komunity. Všichni se dobře znali se zavražděnými i s obžalovaným. Z jejich výpovědí vyplynulo, že obžalovaný Havel se tím, že někoho zavraždil, nijak netajil. Bezdomovci, kterým se svěřil, mu to ale nevěřili. Domnívali se, že je zase opilý a chvástá se.

„Říkal, že něco udělal Soně. A pak se také ptal, jestli prý chci vidět mrtvolu, že někoho zabil,“ vypověděl jeden ze svědků o tom, co mu Havel říkal po první vraždě.

„Scházíme se u větráku u Kauflandu, protože tam fouká teplý vzduch. A Franta tam za námi přišel, měl ruce od krve a řekl ´Já jsem asi někoho zamordoval´,“ popsal u soudu další svědek, jak se setkal s obžalovaným Havlem krátce po druhé vraždě.

Tělo hodil do jámy



První oběť, devětatřicetiletou ženu, měl Havel zavraždit vloni v noci na 18. listopadu u stanu pod kopcem Špičák, kde přespávala. Zasadil jí dvě rány do hrudníku nožem o délce 32 centimetrů, zasáhl srdce i plíce. Na policii uvedl, že se na ženu zlobil, protože ho předtím vyhodila ze stanu a nadávala mu. „Když mě někdo naštve, tak nevím, co dělám,“ uvedl. Tělo ženy pak odtáhl za kotníky a hodil do jámy.

Druhá vražda se stala 1. prosince v opuštěném areálu někdejšího městského nádraží v České Lípě. Tady měl Havel cihlami ubít devětapadesátiletého muže. „Původně jsem se chtěl pomstít za kamaráda jinému muži. Ten tam ale nebyl, tak to odskákal Karel,“ uvedl policistům.

Obžalovaný František Havel

FOTO: Michael Polák, Právo

Své oběti zasadil dvěma cihlami několik velmi silných úderů do hlavy a způsobil mnohočetné zlomeniny. Prvotní příčinou smrti bylo podle spisu udušení v důsledku vdechnutí krve. Po útoku Havel odešel, aniž se staral, zda zbitý žije.

Soud v úterý ukončil dokazování v celém případu a v listopadu zaznějí závěrečné řeči a padne rozsudek.