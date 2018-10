Přítelkyni zabil 32 ranami kuchyňským nožem, dostal 18 let vězení

Dvaatřicet bodnořezných ran zasadil loni v listopadu ve Dvoře Králové nad Labem své devětadvacetileté přítelkyni o 13 let starší Pavel Kohút. Krajský soud v Hradci Králové ho v pondělí uznal vinným z vraždy. Ačkoliv obžalovaný nikdy nevysvětlil, co ho k činu vedlo, ze znaleckých posudků vyplývá, že tak učinil ze strachu, že ji ztratí. Za neplacení výživného měl totiž nastoupit na několik měsíců do vězení.