Za střelbu na partnerku policie obvinila Albánce z pokusu o vraždu

Z pokusu o vraždu a nedovoleného ozbrojování policie obvinila 43letého kosovského Albánce, který ve čtvrtek večer v Rokycanech střelil do hlavy svoji o pět let mladší partnerku. Žena skončila ve vážném stavu v nemocnici. Police střelce o dvě hodiny později zadržela v Plzni. Podle policejní mluvčí Hany Kroftové hrozí cizinci až 18 let vězení.