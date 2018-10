kub, Novinky

Krádež se stala v jedné z restaurací v ulici Jankovcova v Holešovicích na konci září, podezřelého se dosud nepodařilo vypátrat. „Hledaný byl v době krádeže oblečen do červené mikiny či bundy, černých kalhot, nebo tepláků a na nohou měl tmavé sportovní boty,“ sdělil v pátek mluvčí policie Tomáš Hulan.

Na záběrech je vidět u vchodu do kuchyně mladík, který je od pohledu značně nervózní, nakonec ale v nestřeženém okamžiku odnese kufřík s kuchařským náčiním. „Samozřejmě je otázkou, co stojí za touto jeho plachostí až neklidností, zda je to začátečnická nezkušenost či něco jiného,“ naznačil Hulan možnost, že podezřelý mohl být pod vlivem drog.

Policie prosí veřejnost o pomoc s určením muže na záběrech. „Kdo mladíka na záběrech bezpečnostních kamer poznáváte, znáte jeho totožnost, potažmo místo jeho pobytu či pohybu, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158,“ dodal Hulan.