koc, ČTK, Právo

„Svým postojem, který vyjádřil při dnešní výpovědi, se o nápravě zatím nedá mluvit,“ zdůvodnila soudkyně své rozhodnutí, proti kterému podal třiašedesátiletý Havlín po dohodě s obhájcem stížnost k ústeckému krajskému soudu.

Havlín soudu opakovaně tvrdil, že si ve vězení uvědomil, co způsobil. „Nebyl to exces, byl to zločin, za který jsem byl potrestán. Uvědomuji si, že jsem zasáhl do věrohodnosti justice,“ vypověděl bývalý soudce a diplomat a soud ujistil, že si z vězení zajistil dvě zaměstnání, ve kterých by mohl uplatnit své zkušenosti z diplomacie a jazykové dovednosti.

Za mřížemi 2,5 roku



Za vězně se postavil i ředitel teplické věznice. Výkon Havlínova trestu byl podle něj bezproblémový, muž nikdy nebyl kázeňsky potrestán.

Kladenský soud poslal Havlína do vězení na 6,5 roku. Trest mu později zmírnil na pět let a tři měsíce Krajský soud v Praze, ke kterému se muž odvolal. Havlín byl potrestán za to, že nezákonně ovlivňoval trestní řízení ve prospěch pachatelů, většinou opilých řidičů. Ovlivňování doprovázela žádost, nabídka či poskytnutí úplatku. Muži hrozilo až 10 let vězení. Trestnou činnost pomohly rozkrýt odposlechy.

Havlín měl do výkonu trestu nastoupit v polovině března 2016. Výzvu k nástupu si ale nevyzvedl, a tak ho v dubnu do vězení eskortovala policie.