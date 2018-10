Patrik Biskup, Právo

Neusser útok na zaměstnance Povodí Vltavy Jiřího Karáska (59) ve čtvrtek u klatovského soudu popřel. „Pouze jsem ho důrazně vykázal ze svého pozemku s tím, že na jednání nebyl pozván. On na to nereagoval, a tak jsem mu řekl, že budu muset použít násilí. Pak odešel, aniž bych ho udeřil,“ vypovídal cizinec s tím, že po nějaké době se Karásek vrátil v doprovodu policistů a tvrdil, že ho Neusser napadl.

„Ti se mne hned ptali, kde mám baseballovou pálku, aniž by se přítomných zeptali, co se tu stalo. Až když jsem jim řekl, že žádnou hůl nemám, začali teprve přítomné vyslýchat. Nikdo z nich neřekl, že útok viděl,“ dodal Neusser.

Zmiňovaný objekt stojí v blízkosti nýrské přehrady, jejímž správcem je právě Karásek. Ten byl na schůzku pozván, protože nemovitost stojí v ochranném pásmu zdroje pitné vody. Objekt měl v té době jen fekální jímku, ale správně měl být připojen na centrální kanalizaci.

Praštil ho prý do nohy



„Když jsem na jednání dorazil, tak na mě pan Neusser začal křičet, abych šel pryč. Byl jsem překvapený. Snažil jsem se mu ukázat služební průkaz a ptal se ho, proč mě vykazuje. Na to mi neodpověděl,“ vybavoval si Karásek okamžiky, které měly předcházet samotnému útoku. Sám pak usoudil, že situaci nebude dál hrotit, a rozhodl se odejít.

Obžalovaný podnikatel Herbert Neusser.

„Viděl jsem, jak pan Neusser jde za mnou s baseballovou pálkou v ruce. Původně jsem si myslel, že mi chce jen pohrozit. Dohonil mě a praštil zezadu do nohy. Zavrávoral jsem a následovala další rána do stehna. Pak se znovu rozpřáhl a já jsem opakoval, že odcházím,“ líčil hrázný další sled událostí.

Podle svých slov horko těžko došel na veřejnou cestu, odkud zavolal policisty. „Když přijeli, sundal jsem si kalhoty a ukázal jim modřiny,“ dodal Karásek. Pak musel být ošetřen v nemocnici. Několik týdnů byl v pracovní neschopnosti, měsíc proležel a pak chodil o francouzských holích. Znalci později uvedli, že s přihlédnutím na intenzitu útoku a použitému nástroji hrozilo daleko závažnější zranění.

Nechtěl se legitimovat



Svědci se oproti Neusserovu tvrzení u soudu shodli na tom, že útok byl rychlý a nečekaný. „Ještě než k němu došlo, majitel domu nás napadal, že jsme tady žili čtyřicet let v totalitě a že nás musí učit, jak se máme chovat. Když přišel pan Karásek, začal na něj hulákat, že ho nikdo nezval a aby odešel, nebo na něj vezme klacek,“ uvedl jeden z účastníků předmětné schůzky.

Prakticky vzápětí podle nich cizinec odběhl do stodoly a vrátil se s baseballovou pálkou. „Vůbec nás nenapadlo, že by pana Karáska udeřil. Mysleli jsme si, že ho chce jen postrašit a přimět k odchodu. Když jej pak zezadu praštil, byli jsme z toho tak překvapeni, že jsme se nezmohli na slovo,“ vypověděl další ze svědků.

Podle něj pak cizinec vrátil pálku zpátky do stodoly a dělal, jako by se nic nestalo.

Po příjezdu policejní hlídky se útočník odmítl legitimovat. Doklady předložil až poté, co mu strážci zákona pohrozili, že ho odvezou na služebnu.

Soud bude pokračovat v prosinci.