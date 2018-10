Matěj Říha, Právo

Dvořák podle obžaloby zmanipuloval tři zakázky podniku, které se týkaly jízdenek. Podle spisu následně část peněz vyvedených z DPP skončila u něj a u Rittiga. Oba muži to odmítají.

Dvořák ve středu soudu řekl, že v zahraničí nevlastní žádný účet a není ani majitelem žádné firmy. Státní zástupce Adam Borgula přitom tvrdí, že obžalovaní vyvedené peníze legalizovali transakcemi v daňových rájích a následně peníze skončily u nich.

"Nikdy jsem nevlastnil žádnou zahraniční společnost ani účet, nikdy jsem nenavštívil žádnou zahraniční banku, nikdy jsem nevstoupil do žádné advokátní kanceláře v zahraničí, jak je mi podsouváno," řekl Dvořák.

Lobbista Ivo Rittig přišel v úterý na zahájení soudního líčení

FOTO: Petr Horník, Právo

Před soudem také uvedl, že Rittiga zná přes 25 let. "Pan Rittig je jenom taková návnada pro média,“ prohlásil Dvořák. Mínil, že by Rittigovi v jeho tehdejším postavení nestálo za to jednat s někým o zakázkách na dodávku cestovních dokladů.

Celkem 17 obžalovaných



Borgula se Dvořáka ptal i na jeho matku Marii Novákovou. Ta v kauze rovněž figuruje. Podle spisu si z vytunelovaných peněz pořídila dům na Madeiře.

Dvořák uvedl, že jeho matka podniká v realitách od 90. let a byznys financuje z vlastních peněz, peněz od investorů nebo z bankovních půjček. Dům podle něj pořídila z vlastních zdrojů, které tvořily 40 procent a zbytek pak z úročené půjčky. „Nevím přesně, od koho byla, a nechci o tom mluvit,“ řekl Dvořák.

V kauze je obviněno celkem 17 lidí, dva další obvinění zemřeli ještě před začátkem hlavního líčení. Dopravní podnik má v trestním řízení pozici poškozeného, podle státního zástupce přišel trestnou činností nejméně o 457,5 miliónu korun.