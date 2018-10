bad, Novinky

V odvolání se Jedličkova obhájkyně snažila soud přesvědčit, aby mu uložil nižší trest. Senát vedený Jiřím Lněničkou ale nesouhlasil. „Byl uložen trest při spodní hranici trestní sazby, sám o sobě takový trest není nepřiměřeně přísným,“ řekl Lněnička s tím, že spodní hranice v tomto případě činí deset let vězení.

„Snižování trestu o rok není na pořadu dne. Už s ohledem na to, jakým způsobem obžalovaný matku napadl,“ dodal soudce.

Lněnička také podotkl, že žena je od útoku v bezvědomí a na přístrojích. „Ten stav, ve kterém se poškozená v současné době nachází, se prakticky blíží dokonání toho činu,“ uvedl soudce a připomněl také, že Jedlička útočil na invalidní osobu, vlastní matku, a to v některých ohledech zvlášť surovým způsobem. I proto odvolání zamítl.

Péči nezvládal



Jedlička se o svou jedenaosmdesátiletou nemohoucí matku, upoutanou na lůžko, staral od loňského října ve společném bytě v Jirkově na Chomutovsku. Podle svědků nebylo jejich soužití jednoduché. Pokud Jedlička nepil alkohol, bylo prý vše v pořádku. Žena na druhou stranu byla podle příbuzných na syna zlá, vyčítala mu stále něco, házela po něm léky a podobně. Jedlička nezvládal péči o matku psychicky, a tak pil. V osudný den popíjel už od rána.

Večer matku zvedal z toalety a když se ji snažil posadit do invalidního vozíku, spadla na zem. „Snažil jsem se ji zvednout, nešlo to. Nechtěla spolupracovat, to mě rozčílilo. Tak jsem jí dal facku a kopnul jsem ji,“ uvedl Jedlička v srpnu před ústeckým soudem. Dál si prý nic nepamatuje, měl v sobě téměř tři promile alkoholu.

Matku zasypal ranami pěstí, kopy do hlavy i těla, a nakonec ji škrtil. Tím jí způsobil zlomeniny obličejových kostí, poškození mozku, zlomená žebra a další zranění. Žena je od synova útoku pro těžké postižení mozku v bezvědomí, není schopna samostatného dýchání, živena je sondou.

„Nikdy jsem neměl přistoupit k tomu se o mámu starat. Byla to na mě psychicky velká zátěž. Ten den jsem to neunes,“ kál se ve středu před soudem Jedlička. „Strašně mě to mrzí, stydím se za to a omlouvám,“ dodal. Jedlička má také podle verdiktu matce zaplatit 483 tisíc korun jako nemajetkovou újmu.