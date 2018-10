Miroslav Homola, Právo

„Stalo se to ve chvíli, kdy jsme v prodejně v Bystrci vykládali z koše zboží na pás. V momentě, kdy ten muž natáhnul zbraň, jsem už neváhal ani okamžik. Byl asi metr ode mne, neviděl na mne, a tak jsem ho uchopil zezadu za zbraň a hmaty a chvaty jsem se mu snažil fixovat horní končetiny a současně ho stahoval k zemi,” vylíčil Čermák.

„Velmi mně pomohla moje manželka, která mu vzápětí fixovala končetiny dolní, zaklekla na ně tak, aby se muž mohl co nejméně hýbat. Po chvíli ji vystřídal jeden ze zákazníků a žena pak celou dobu hlídala mužovu zbraň, kterou se mi podařilo vyrazit,“ vypověděl zástupce velitele pořádkové jednotky Městské policie v Brně.

Strážník nyní bude trávit zřejmě několik týdnů po tomto zákroku v pracovní neschopnosti. Během přemáhání ozbrojeného pachatele si totiž poškodil vazy na ruce, což jak sám říká, v danou chvíli ani nevnímal.

Syn půjde k policii



„Zákroků se zadržením pachatele mám už za sebou za léta služby řadu, ovšem tohle bylo zcela něco jiného,“ říká Čermák. Hodně ho prý překvapila reakce manželky Moniky, která prokázala nejen značnou odvahu, ale i duchapřítomnost a chladnou hlavu.

Žena přitom pracuje v „mírumilovném“ sektoru jako sociální pracovnice. „Nevím, jestli bych každému doporučil, aby se v takovém případě zachoval stejným způsobem. Je to vždy otázka konkrétní situace a také toho, zda je člověk, který se už k něčemu takovému odhodlá, schopen svůj čin dovést až do konce a nevystaví tak sebe či své okolí nepřiměřeně velkému riziku. Na to je těžká odpověď,“ doplnil otec dvou dětí, syna a dcery. Osmnáctiletý syn by rád také šel do služeb ozbrojených složek. K armádě či policii.

Na místo po zákroku přijeli další strážníci i státní policie, která zakukleného lupiče i s jeho revolverem odvezla. Muž bude vyšetřován pro trestný čin loupeže.