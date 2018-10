ok, jap, Novinky

Nehoda se stala na 15. kilometru ve směru na Ruzyň po osmé hodině ráno. Podle informací z místa narazilo nákladní auto nejprve do svodidel, pak do mobilní toalety a nakonec do buňky.

„Přijali jsme oznámení o nehodě nákladního auta, které narazilo do stavební unimobuňky a osobního auta. Jeden člověk byl zraněn. Silnice byla nejprve zcela uzavřena, poté jsme zprovoznili levý jízdní pruh,“ řekl Novinkám mluvčí policie Jan Rybanský.

Nákladní auto narazilo do stavební buňky.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

„Třiapadesátiletý muž utrpěl úraz hlavy a byl při vědomí. Po ošetření byl převezen do nemocnice v pražském Motole,“ řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Náraz zničil také mobilní toaletu.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

U nehody zasahují dvě jednotky hasičů. Na vyproštění vozu byl povolán speciální jeřáb. Podle serveru dopravních informací by problémy měly trvat během celého dopoledne.

Stavební buňka zřejmě patřila dělníkům, kteří v místě staví protihlukovou stěnu a uzavřeli krajnici.