Soudkyně odvolacího soudu Kateřina Jonáková vytýkala nalézacímu soudu podstatné vady v řízení, nesplnění pokynů odvolacího soudu, nesprávný závěr o Sittově úmyslu či nesprávné rozhodnutí o náhradě škody.

Sitta měl spolu se svým otcem Vladimírem Sittou starším podle žalobkyně Dagmar Máchové (která je sama trestně stíhaná v souvislosti s obchodováním s neveřejnými informacemi) tunelovat vlastní papírenskou firmu Neograph.

Sitta mladší si coby jednatel firmy Avium Partners, kterou založil se svým známým Martinem Kohoutem, podle tvrzení obžaloby nechával Neographem proplácet za zprostředkování zakázek fiktivní faktury, které měl podepisovat z titulu spoluvlastníka firmy Vladimír Sitta starší. Neographu tím údajně vznikla škoda téměř šest a půl miliónu korun.

Bylo mi jasné, že je to jasná msta za moji aktivitu. Vladimír Sitta mladší

Rovněž obžalované Kohouta a Sittu staršího Městský soud v Praze dříve sice uznal vinnými z napomáhání Sittovi mladšímu, nepotrestal je ale kvůli tomu, že ze zprostředkovaných obchodů neměli žádný prospěch. Sittovi mladšímu městský soud uložil už před třemi lety roční podmíněný trest.

Odvolací soud ale rozsudek zrušil a věc vrátil kvůli pochybení v rozsudku na městský soud k doplnění dokazování. Ten ale nakonec uložil Sittovi stejný trest, protože podle vyjádření soudce další provedené důkazy nepřinesly nic zásadního.

Sittovi mladšímu hrozilo pět let až deset let vězení, vzhledem ale ke „specifické situaci“ dostal trest mimořádné snížený pod zákonnou trestní sazbu. Proti tomu se státní zastupitelství neúspěšně odvolalo.

Začaly chodit faktury od Cokeville Assets

Sitta mladší si totiž v roce 2009 všiml podezřelé smlouvy mezi Neographem a pražským dopravním podnikem, která byla uzavřená v roce 2008. V roce 2009 se podle Sitty ml. v Neographu začaly objevovat faktury od firmy Cokeville Assets, sídlící na Britských Panenských ostrovech.

Na její účet mělo podle této provizní smlouvy chodit 17 haléřů z každé vytištěné jízdenky pro dopravní podnik. Celkem si tak Cokeville měl v podstatě přijít asi na 40 miliónů korun.

Když v roce 2011 Sitta starší ve spolupráci s Národním fondem proti korupci zveřejnil důkazy, odpovědí bylo trestní oznámení, které podle Sittů není ničím jiným než prostou pomstou.

„Bylo mi jasné, že je to jasná msta za moji aktivitu. Bylo mi jasné, že mě chtějí znevěrohodnit jako svědka v případné jízdenkové kauze, pokud by se dostala před soud. Byl to akt msty,“ prohlásil v pondělí u soudu Sitta mladší.

Sitta: Firmu nám sebrali

Tzv. jízdenková kauza se nakonec před soud dostala, městský soud ji začne projednávat příští týden. V ní je mimo jiné obžalovaný lobbista Ivo Rittig nebo spoluvlastník Neographu (nyní vystupující pod jménem Security Paper Mill) Jan Janků.

Janků převzal Neograph v roce 2013 za vydatné pomoci státní zástupkyně Máchové. Ta - s posvěcením pražského městského soudu - zabavila v souvislosti s trestním stíháním akcie Sittovi staršímu a zakázala mu hlasovat na valné hromadě Neographu, jíž byl polovičním majitelem. „Společnost nám byla odňata, přišli jsme o ni za aktivní spolupráce státní zástupkyně Dagmar Máchové,“ konstatoval Sitta mladší.