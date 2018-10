jap, Novinky

Ze stromu nedaleko domu ji v pátek dostal pracovník pražské zoologické zahrady. Během pár vteřin ji ale chytil přímo do ruky herpetolog Tomáš Bublík. „Když jsem přijel na místo, byl tam člověk z pražské zoo, který se ji snažil odchytit, ale evidentně nebyl zvyklý manipulovat s jedovatými hady,“ řekl Novinkám Bublík a dodal: „Přišel jsem včas. Mamba se snažila uniknout a já ji chytil během dvou sekund“.

Odpověď na otázku, proč trvalo několik dnů, než se podařilo hada odchytit, je podle Bublíka jednoduchá. Takzvané tepelné pasti, které nastražili odborníci ze zoo a měly pomoci ji chytit, nefungovaly.

Video

Herpetolog vysvětluje, proč se mamba hledala tak dlouho

„Když jsem se na žádost policie účastnil odchytu, objevil jsem takzvané tepelné pasti. Byla to na zemi nádoba s vodou. Ta byla asi původně teplá, ale v ledovém bytě vystydla. Přes ní byla hozena deka,“ popisoval herpetolog. Tvrdí, že to byl chybný postup. V centrálním kotli se sice zatopilo, ale v bytě nebyly puštěné radiátory. „Hřály se jen stoupačky. To je zásadní chyba, protože přirozeností mamby je lézt po výškách a nahřívat se. Tak se jí mohla pravděpodobně ukázat cesta ven a ona se někde na stoupačkách, kam jsme se nedostali, držela, a když se venku udělalo teplo, tak dům opustila,“ řekl Bublík.

Těším se, až Policie ČR zveřejní video, které zachycuje dnešní odchyt mamby. Náš pan Masopust byl přizván velice narychlo a situaci velice dobře vyřešil. Jestliže se hopan Bublík (který ještě včera tvrdil, že mamba je na 90 % mrtvá), pokouší očerňovat, je to od něj docela hloupé. — Miroslav Bobek (@MiroslavBobek) 5. října 2018

Ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek s kritikou herpetologa nesouhlasí. Tvrdí, že pracovníci zoo situaci řešili dobře.

Odchycenou mambu odvezl herpetolog, který má pro chov podobných hadů povolení. „Teď bude mít toho hada u sebe a pokusí se ho dát dohromady,“ doplnil mluvčí. Ředitel zoo Miroslav Bobek na Twitteru uvedl, že pokud by mamba byla zahradě nabídnuta, určitě se o ni postará.

Ptáte se, co se s odchycenou mambou stane. To je samozřejmě věcí příslušných orgánů a nemohu odpovědět. Ale teď jsme si to s kolegy v rychlosti probrali, a pokud by byla nabídnuta Zoo Praha, určitě se o ni postaráme. — Miroslav Bobek (@MiroslavBobek) 5. října 2018

Třicetiletá žena, kterou mamba uštkla, byla zřejmě její majitelka. Žena je v nemocnici ve vážném stavu. Dostala antisérum, zůstává v umělém spánku. Okolnosti úniku smrtelně jedovatého hada policisté vyšetřují. Podle Státní veterinární správy případný chov mamby nebyl schválený.