Invalidní důchodce Bartoš žil zhruba deset let v chatě v Černolicích poblíž Prahy. Tam se odstěhoval po dohodě s rodiči, kterým přenechal byt v pražském Suchdole. Za to dostával tisícovku týdně. V chatce s ním bydlel jeho o čtyři roky starší známý.

„Jako epileptik jsem se tam bál bydlet sám. Byl jsem rád, že půjde se mnou, protože byl především dobrý kamarád,“ uvedl Bartoš. Ani jeden z nich nepobíral důchod, podle Bartoše peníze získávali sběrem železa a drobnými pracemi.

Muž prý zaútočil první



Osudového lednového rána letošního roku šel Bartoš nakoupit, a když se vrátil, dal si se svým spolubydlícím kafe a pivo a začal s ním řešit otázku jeho důchodu. „Začal jsem na něj naléhat, aby si šel na úřad zařídit důchod,“ řekl Bartoš.

„Slovo dalo slovo a v tu ránu mi dal facku, až jsem spadnul ze židle a spadnul na futro od dveří,“ pokračoval a dodal, že mu pádem vypadly dva zuby. Bartoš si poté šel lehnout, protože z toho byl „velmi otřesen a překvapen“, protože to bylo prý poprvé, kdy se něco podobného stalo.

BEZ KOMENTÁŘE: Policie vyšetřuje vraždu v Černolicích

Rostl v něm vztek a po nějaké chvíli podle svých slov vstal a řekl spolubydlícímu, že jestli se mu tam nelíbí, tak ať z chaty vypadne. Poté si sedl do kuchyně ke stolu. „Přemýšlel jsem o všem, co se stalo. Proč mi vlastně dal tu facku, dával jsem si to dohromady,“ vzpomínal obžalovaný. Po chvíli slyšel z vedlejšího pokoje nějaký šramot, tak se šel podívat, co se děje.

„V tu chvíli jsem viděl poškozeného, jak tam stojí proti mně, a když mě zahlédl, tak se proti mně jako rozběhl, vyřítil. Spatřil jsem, že drží v ruce láhev a zvedá ji proti mně. Zastavil jsem ho a vykroutil mu tu flašku z ruky, zatímco on mě chytnul za rameno,“ popisoval Bartoš.

Rozlámaný obličej, trhlina srdce



„Vzhledem k tomu, že mě chtěl praštit, ale já měl tu flašku v ruce, tak jsem ho s ní praštil dřív. Ta se rozprskla a jak odlít na kuchyňskou linku, tak se o ni asi zřejmě hodně praštil a pomalu se svezl na zem, kde zůstal ležet. Koukal jsem na něj a viděl jsem, že mu z hlavy teče krev,“ dodal s tím, že z toho byl „velmi překvapen a otřesen“.

Sedl si proto ke stolu a koukal na spolubydlícího. Ještě prý viděl, že se hýbe a snaží nadzvednout a pak už nic. To bylo údajně poslední, co viděl. „Opravdu nic si nepamatuji. Pravděpodobně jsem dostal epileptický záchvat a vůbec si nepamatuji ani celý den, ani nějakou policii,“ dušoval se Bartoš. Probral se prý až ve vazební věznici v Ruzyni.

Podle žalobce svého spolubydlícího Bartoš doslova umlátil a udupal k smrti. Podle spisu mu mimo jiné rozlámal obličej, pořezal tvář, zlomil ruku a žebra, způsobil mu trhlinu srdce a jater a také ho částečně skalpoval.

Více světla do případu by mohli vnést znalci a svědci, kteří budou vypovídat ve čtvrtek a pátek.