bad, Novinky

Vzhledem k tomu, že byl Polákovi v minulosti uložen podmíněný trest za výtržnictví a trestní příkaz mu byl doručen ještě před vraždou z loňského srpna, musel mu v červenci pražský městský soud uložit dva tresty.

Jednak souhrnný čtrnáctiletý za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti a výtržnictví a jednak výjimečný, jedenadvacetiletý za zvlášť surovou a trýznivou vraždu s ohledem na předchozí odsouzení. Na svobodu se tak Polák nepodívá pětatřicet let. Poté bude vyhoštěn z republiky.

Polák na přelomu let 2015 a 2016 opakovaně mlátil a kopal ženu, se kterou několik měsíců žil ve sklepě opuštěného domu v pražské Povltavské ulici nedaleko mostu Barikádníků. Ženě mimo jiné zlomil i několik žeber, kvůli čemuž se u ní rozvinul akutní zápal plic, v důsledku kterého žena zemřela.

Polák se cítil nevinný a tvrdil, že žena spadla opilá na zasněžených schodech, které do sklepa vedou. Údajně jí nabídl pomoc, ale odmítla. „Bylo zcela evidentní, že poškozená byla zbita. A že byla zbita obžalovaným. Není důvod pochybovat, že to byl právě obžalovaný, kdo jí taková zranění způsobil,” konstatovala předsedkyně odvolacího senát Pavla Augustinová. „Obžalovaný se choval velmi surově, po poškozené dupal, šlapal, škrtil ji,” uvedla soudkyně.

Podle znalce nebylo možné prokázat, že zranění byla přímou příčinou smrti, proto byl Polák souzen „jen” za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti.

Druhou vraždu mu neprokázali



Druhým skutkem, za který byl Polák odsouzený, je loňská vražda jeho tehdejší přítelkyně poblíž Libeňského mostu v Praze 8. Žena se s ním chtěla rozejít, což Polák neunesl, a začal ji mlátit do hlavy, šlapat po hrudi a dusit ji. Zraněná žena poté zemřela kvůli úrazovému šoku, měla polámaná žebra a vnitřní krvácení.

I v tomto případě necítí Polák žádnou vinu. Žena podle něj spadla ze schodů, on ji vynesl a položil na pingpongový stůl. Z něj podle Poláka žena znovu spadla, tak ji tam znovu položil a šel pít se známými. Žena během toho zemřela. Polák uvedl, že i tato žena nabízenou pomoc odmítla.

„Je evidentní, že obhajoba obžalovaného je účelová. Z provedených důkazů je zcela evidentní, že to byl on a nikdo jiný,“ podotkla Augustinová a dokládala to mimo jiné také tím, že z odposlechů pořízených ve vazební věznici, podle kterých Polák nepochyboval, že v případě vraždy mu bude prokázána vina a snažil se jen svůj úděl zmírnit.

Podle obhajoby dostal Polák nepřiměřeně přísný trest. „Pokud bychom sečetli oba tresty, tak je to strašně vysoký. A myslím si, že zas tak strašné to nebylo,“ prohlásila Polákova obhájkyně, podle které se s jistotou neprokázalo, že smrt obou žen zavinil právě Polák. Dokládala to také novým posudkem, kde znalec uvádí, že se dnes nedá s jistotou určit původ jejich zranění.

Podle státní zástupkyně Kateřiny Boudové je Polákovo odvolání ve vztahu k obou poškozeným nedůvodné a navrhovala jej zamítnout.

Polák měl také podle obžaloby v červenci před třemi lety ve Vltavě poblíž mostu Barikádníků při společném koupání utopit svého známého. Prý proto, aby získal jeho manželku. Šlo právě o ženu, se kterou následně bydlel ve sklepě a kterou podle soudu ukopal a umlátil k smrti. Opilého muže měl stáhnout pod hladinu a chvíli ho tam držet. Tento skutek se mu ale nepodařilo prokázat.