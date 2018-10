bad, Novinky

„Je nepochybné, že se obžalovaný dopustil trestného činu vraždy,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. „Dlouho a pečlivě jsme vážili přiměřenost uloženého trestu, nicméně musíme přisvědčit obhajobě, že zde existují poměrně zásadní polehčující okolnosti,“ vysvětlil Zelenka snížení trestu. Těmi byly oznámení činu hned po jeho spáchání či přiznání hned v začátku vyšetřování.

Pitner loni v srpnu brutálně zavraždil svého spolubydlícího ze stanového tábořiště v lesíku pod plzeňskou nemocnicí. Mačetou a dvěma noži o dva roky staršího muže v podstatě rozsekal, když mu zasadil třiatřicet ran.

Vzpomínám si už jen na to, že jsem Martina našel zmasakrovaného ve stanu Martin Pitner

Pak si Pitner zapálil cigaretu a přemýšlel, co dál. Nakonec nastoupil na autobus a odjel na policii, kde prohlásil, že svého spolubydlícího asi zabil. Policisté mu na místě naměřili skoro dvě promile alkoholu v krvi.

Prý si na to nepamatuje



Policistům přiznal, že se v osudný den s mužem pohádali. Protože pak byl prý ve stresu, koupil si od něj několik tabletek rivotrilu, které zapil pivem. „Pak nevím, co se dělo. Vzpomínám si už jen na to, že jsem Martina našel zmasakrovaného ve stanu,“ uvedl u plzeňského soudu Pitner.

Jeho advokát Jan Klik se v odvolání snažil soud přesvědčit, že nebylo s jistotou prokázáno, zda byl Pitner v době spáchání skutku příčetný. „Nelze vyloučit, že jednal v duševní poruše,“ prohlásil Klik s tím, že se mohlo jednat o tzv. mrákotný stav v důsledku kombinace alkoholu a léků.

Je to kamarád a nezasloužil si, co jsem mu provedl Martin Pitner

Plzeňský soud zároveň podle Klika nevyhodnotil pečlivě veškeré polehčující okolnosti jako, že se Pitner přiznal, čin hned ohlásil, pomáhal při vyšetřování a svého činu od začátku litoval. Proto by měl dostat mírnější trest.

„Svého činu upřímně lituji od prvního dne a pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsem to udělal. Už jen kvůli tomu, že Martin byl kamarád,“ prohlásil i v úterý na závěr jednání Pitner. Podotkl, že spolu měli v minulosti hádky, ale nešlo prý o nic vážného. „Je to kamarád a nezasloužil si, co jsem mu provedl,“ dodal s tím, že i když si na svůj čin kvůli kombinaci prášků a alkoholu nepamatuje, přiznal se k němu.