Žena se pokusila soud přesvědčit o změnu právní kvalifikace z vraždy na tzv. vraždu novorozeněte matkou, u které je nižší trestní sazba.

„Obžalovaná navrhuje změnu právní kvalifikace, měla by být posuzována jako vražda novorozeného dítěte matkou,“ uvedla stručně právní zástupkyně ženy Simona Holubová.

Sama obžalovaná soudu mnoho nesdělila. „Asi ani nemám, co bych řekla,“ řekla jen.

Soud změnu právní kvalifikace zamítl. „Zásadní stěžejní a jedinou námitkou v odvolání obžalované bylo, že nebyl vypracován posudek z oboru porodnictví, s ohledem na to, pro jakou trestnou činnost je obžalovaná stíhána. Není obligatorní povinností vypracovat posudek v případech, kde ty okolnosti jsou jasně zřetelné a nevzbuzují pochybnosti o tom, že by se jmenovaná měla jednání dopustit v souvislosti s rozrušením z porodu,“ odmítl odvolání ženy předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

Dodal, že to byla sama obžalovaná, kdo dopodrobna popsal okolnosti porodu, a je evidentní, že se činu dopustila v příčetném stavu. „Jednání je správně posouzeno jako trestný čin vraždy,“ uzavřel Zelenka.

Dcera dostane 175 tisíc



Soud naopak uznal odvolání nezletilé dcery odsouzené ženy, které městský soud nepřiznal žádnou náhradu újmy. Nově tak má dívka za psychické útrapy, kterými si prošla a prochází, dostat 175 tisíc korun.

Žena loni na podzim na pražském sídlišti Lhotka porodila po utajovaném těhotenství doma v koupelně do částečně napuštěné vany dceru. Holčičku nechala obličejem ve vodě, dokud se neutopila.

Poté tělíčko uložila do pračky se špinavým prádlem, aby jej na druhý den přendala do několika tašek a krabice od bot. Tu dala do dětského pokoje. Třetí den po porodu na ženu zavolal její partner policii, protože se mu její chování zdálo podezřelé.

Žena se u soudu k činu přiznala, připustila, že jednou z možností jejího jednání byla špatná ekonomická situace v rodině. Psycholožce přiznala, že v podstatě stejným způsobem porodila už v roce 2015. Rovněž do vany, kde se novorozeně utopilo. Tělo pak zabalila do tašek, schovala do skříně, načež se z bytu odstěhovali. Žádné důkazy se k tomuto tvrzení ale nenašly.

Už během hlavního líčení ale státní zástupce vysvětlil, že takové přiznání nelze brát v potaz jako důkaz.